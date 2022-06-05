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Uzman Analistten Ethereum Rakibi Altcoin’de “Daha Fazla Düşüş” Uyarısı

Popüler YouTube kanalı Coin Bureau'nun anonim sunucusu Guy, iki yıl daha sürebileceği konusunda uyardığı bir ayı piyasasının ortasında Avalanche (AVAX) hakkındaki görüşlerini paylaştı.
17:10
5 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler YouTube kanalı Coin Bureau’nun anonim sunucusu Guy, son videosunda 2.06 milyon YouTube abonesi ile Avalanche (AVAX) üzerindeki büyük satış baskısına ve piyasa genelindeki mevcut durum göz önünde alındığında altcoin’in iyi göründüğünü söyledi.

“Ciddi Satış Baskısı Var”

Analist, iç karartıcı makro faktörlere ek olarak en güçlü Ethereum rakiplerinden biri olarak gösterilen Avalanche’ın agresif teşvik programıyla tutarlı olarak yılın başından bu yana yaklaşık 25 milyon ek AVAX dolaşıma girdiğini belirterek şunları ifade etti:

Şimdi ortalama AVAX fiyatının yaklaşık 50 dolar olduğunu varsayarsak, bu, AVAX’ın son birkaç ayda 1.25 milyar dolarlık satış baskısı gördüğü anlamına geliyor. Ayrıca başka önemli satış baskısı olduğundan da eminim ve bunun nedeni Avalanche’dan son bir yıldır satın alımlar ve yatırımlar gibi konulardaki haberle sıkıntı yaşıyor. Avalanche’ın 180 milyon dolar değerinde AVAX değerinde devam eden bir DeFi teşvik programına sahip olduğunu ve yakın zamanda duyurulan 290 milyon dolarlık çoklu evren teşvik programının da muhtemelen AVAX satışlarıyla finanse edildiğini hatırlayın. Bu nedenle evet, çok fazla satış baskısı var.

Guy’a göre, AVAX’ın söz konusu satış baskısı karşısında bu kadar iyi dayandığını görmek oldukça şaşırtıcı ve bu, hem perakende yatırımcılardan hem de kurumsal yatırımcılardan gelen tutarlı talebin bir sonucu.

Analist, sözlerini “Olayları bir perspektife oturtmak gerekirse, Avalanche‘ın C-chain’indeki benzersiz cüzdanların sayısı yalnızca son dört ayda yüzde 50 arttı ve C-chain’deki günlük işlem sayısı çok yakın zamana kadar güçlü bir yükseliş trendindeydi.” şeklinde sürdürüyor.

10 Dolara Varan Bir Düşüş Gelebilir

Analist, AVAX’ın nispeten güçlü bir şekilde ayakta kalmayı başarmış olmasına rağmen içinde bulunulan kripto kışında mevcut değerinin yarısından fazlasını kaybedebileceği konusunda uyararak şunları belirtti:

AVAX’ın Avalanche alt ağlarında işlem ücreti ödemesi gerekmemesi, AVAX’a olan talebi azaltacağı için gelecekteki fiyat hareketini olumsuz etkileyebilir. Her birinin 2 bin AVAX alması gerektiğinden, alt ağ doğrulayıcılarından (validator) gelen AVAX talebi yeterli olacaktır. Komik olan şu ki, bu düzen Avalanche’ın ekonomik mimarisini ürkütücü bir şekilde Polkadot ve Cosmos’unkine benzetiyor. AVAX’ın bu ayı piyasasında 10 dolara kadar düşmesi oldukça olası, ancak biraz şansla 40 dolar civarındaki güçlü destek seviyesini yeniden geçtiğini görebiliriz.

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