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Usta Analistten Bitcoin İçin “2 Yukarı 2 Aşağı” Analizi!

Yakından takip edilen kripto para analisti Smart Contracter, kısa vadede Bitcoin'de (BTC) sıçrama olmasını beklediğini söylese de yatırımcıları uyardı.
15:25
20 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin‘in (BTC) 2018’deki ayı piyasasının dibini öncesinden haber vermesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve yakından takip edilmeye başlanan kripto para analisti Smart Contracter, kısa vadede en büyük kripto parada sıçrama olmasını beklediğini söyledi.

Analistin Bitcoin’e Dönük Beklentileri

Kripto para analisti Smart Contracter, 215 binden fazla Twitter takipçisine, BTC‘nin 16 bin doların altındaki hedefine doğru yeni bir düşüşün fitilini ateşlemeden önce kısa vadede yükselmesini beklediğini bildirdi:

Şu anda dört saatlik grafikte bu aralıktaki sahte yükselişten aşağı doğru hareket ederek beşinci dalgayı tamamladık. Ki bu benim gözümde onaylanmış bir trendin tersine dönüşü demek. Önümüzdeki birkaç gün içinde bir ters trend sıçraması yaşanmasının ve ardından aralığın dibine doğru daha fazla düşüş olmasını bekliyorum.

Smart Contracter, dalgalar halinde ortaya çıkma eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye yarayan bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga teorisinin popüler bir uygulayıcısı. Elliott Dalga teorisine göre, düşüş trendindeki bir varlık genellikle beş dalgalı bir geri çekilmeyi tamamladıktan sonra düşüş trendine devam etmeden önce sıçrama yapar. Analistin grafiğine bakıldığında, dibi 15 bin 600 dolar civarında olan yeni bir başka beş dalgalı düzeltme öncesi Bitcoin, 17 bin 500 dolara doğru sıçrama yapabilir.

Kripto para analisti, Bitcoin boğalarının geçen haftaki ralliyi sürdürememesinin ardından en büyük kripto paranın daha yüksek zaman diliminde zayıf göründüğünü de belirterek yatırımcıları uyardı.

DXY’de Yükseliş Bekliyor

Smart Contracter, ABD dolarının değerini diğer itibari para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında ölçen ABD doları endeksini (DXY) de yakından takip ediyor. Güçlü bir DXY endeksi, yatırımcıların kripto paralar gibi riskli varlıklarıdan ziyade ABD dolarının güvenliğine geçtiğini gösterdiğinden yatırımcılar DXY’nin performansını yakından takip ederler. Analiste göre DXY, diyagonal düşen trend direncini kırdıktan sonra aylık grafikte yükselişe geçmiş gibi görünüyor:

Geçen hafta Cuma günü, riskli varlık boğaları için iyi olmayan, DXY’de çok aylı bir diyagonal direncin kırıldığını gördük. Yine, savunmaya geçme zamanı, dışarıda kalın güvende kalın.

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