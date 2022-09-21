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  •   Usta Analistten Altcoin için Yüzde 1000 veya Yüzde 2100’lük Büyük Çıkış Senaryosu!

Usta Analistten Altcoin için Yüzde 1000 veya Yüzde 2100’lük Büyük Çıkış Senaryosu!

Yaptığı analizleri ile yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti InvestAnswers, bir sonraki boğa piyasası sırasında popüler altcoin'in büyük bir çıkış yapabileceğini iddia etti.
10:12
21 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaptığı analizleri ile yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti InvestAnswers, bir sonraki boğa piyasası sırasında Bitcoin‘in (BTC) olası patlamasının ardından Solana (SOL) için büyük çıkışa işaret eden yol haritasını çıkardı.

Altcoin için Büyük Çıkış Senaryosu

Anonim sunucu InvestAnswers, yeni bir YouTube videosunda, 440 binden fazla abonesine Solana‘nn gelecekteki değerini tahmin etmek dikkat çeken bir stratejisini paylaştı. Kripto para analistinin Solana fiyatı için ortaya koyduğu strateji ilk olarak en büyük altcoin Ethereum (ETH) için bir fiyat hedefi vermek adına Bitcoin’in gelecekteki olası fiyatına bakmayı kapsıyor:

Yaptığım şey, Bitcoin fiyatı karşısında gelecekte en az yüzde 25 olacağına inandığım Ethereum’un piyasa hakimiyeti ile karşılaştırma yapmak ve bu, Bitcoin’in 158 bin dolara gitmesi durumunda varsayımsal olarak bize 15 bin 450 dolarlık bir Ethereum fiyatı veriyor. Bitcoin 158 bin dolara gitmeyecek olursa Ethereum için 15 bin dolarlık fiyat hedefi ortadan kalkar. Ancak bu tahmin, ihraçın düşmesi, hisse ispatında ETH’nin deflasyonist olması gibi faktörlerin bir sonucu. Piyasalar üzerinde yüzde 25 oranındaki ETH hakimiyeti, Ethereum’un kripto para piyasalarının toplam değerinin dörtte birini oluşturduğu anlamına gelir.

Analist, Ethereum’un potansiyel gelecekteki fiyatını çıkarmasının ardından Solana için iki fiyat hedefi ortaya koyarak, “Artık Solana fiyatı için iki ihtimal var: biri ETH hakimiyetinin yüzde 10’una karşılık geldiği ve ikincisi ETH hakimiyetinin yüzde 20’sine karşılık geldiğindeki fiyatlar.” ifadelerini kullandı.

Kripto para stratejisti, Solana fiyatının, yüzde 10’luk ETH hakimiyeti ihtimalinde mevcut fiyatlardan yüzde binden fazla artışla 370 dolara yükselebileceğini iddia ediyor. Öte yandan Solana fiyatının, ETH hakimiyetinin yüzde 20’sini ele geçirmesi durumunda ise güncel fiyatlarla yüzde 2 bin 100’den fazla artarak 739 dolara fırlayabileceğini de ekliyor.

Solana’da Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Solana ağının yerel varlığı SOL, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,99 düşüşle 31,66 dolardan işlem görüyor. SOL, 11.2 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük kripto paralar listesinde 9’ncu sırada yer alıyor.

SOL’da tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 260,04 dolarla 6 Kasım 2021 tarihinde kaydedildi. Altcoin, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 86,04 altında fiyatlanıyor.

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