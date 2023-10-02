  Ünlü Stratejist Mike McGlone Uyardı! Bitcoin’in Hareketleri Sandığınızdan Daha Çok Şey Anlatıyor Olabilir!

Bloomberg’de görev alan ünlü stratejist Mike McGlone, 2 Ekim 2023 tarihinde X (eski adıyla Twitter) uygulaması aracılığıyla bir açıklama yaptı. Bitcoin (BTC) haftaya hızlı bir başlangıç yaptı ve Pazartesi günü itibariyle 28.000 doların üzerine. Yaşanan bu fiyat hareketine rağmen rağmen McGlone piyasa üzerinde yaşanan tedirginliğini yineledi.

Kripto Paralarda Son Durum

McGlone tarafından yapılan açıklamada, kripto paralarda yaşanan fiyat durgunluğunun daha büyük olaylara sebep olabileceğine dikkat çekti. Kripto paralar göz önünde bulundurulduğunda üçüncü ekonominin üçüncü çeyreğinin zayıf geçtiğini vurgulayan McGlone bu durumun kısa bir fiyat yükselişine veya yaşanabilecek daha büyük fiyat durgunluklarına yol açabileceğini belirtti. Analistin ikinci görüşün ise daha güçlü bir ihtimal olduğunu vurgularken şu açıklamayı yaptı:

3. çeyrekteki kripto zayıflığı bir toparlanma patlaması ya da durgunluk eğilimi olabilir. Neredeyse tüm risk varlıkları 2023’te kazandığı ve çeyreğe devrettiği için önyargımız ikincisi.

Analiste göre bu fikrin temelinde ise 2023 yılında yukarı ve aşağı yönlü büyük fiyat hareketleri gerçekleştirmiş olan yatırım varlıkları yer alıyor. ABD’de yaşanan faiz artırımları, Avrupa ekonomisinde yaşanan küçülme beklentisi ve son olarak da Çin’de patlak veren emlak krizinin etkilerine rağmen, dünya genelinde merkez bankaları sıkılaşma tedbirleri almaktan çekinmiyor. Yaşanan tüm bu olaylar ise kripto paraların incelenmesi için yeni fırsatlar yaratıyor.

Fiyat Paralelliği Ne Anlama Geliyor?

Fiyat hareketlerinin tarihsel durumu arasında bağlantılar kuran stratejist, 1987 ekonomik krizinden önce ABD Hazine getirilerindeki artış ve Temmuz 2008’de petrol fiyatlarının tepe noktasına ulaşması gibi örneklerle düşüncesini destekleyerek konuya yeni bir bakış açısı getirmeye çalışmış görünüyor.

Aynı zamanda analist, Bitcoin’in sert fiyat hareketleri ile Fed’in kararları ve yaptırımları arasındaki paralelliği de sorguluyormuş gibi görünüyor. Yapılan bu araştırma, Bitcoin fiyatında yaşanan değişimlerin bir örnek olarak gösterilme potansiyeli bulunduğunu ve daha büyük ekonomik durumların incelenmesinde fikir verebileceğini düşünüyor.

Bitcoin’in düşüşü, Federal Rezerv’in pivotlarından önce gerçekleşti; bu da kripto paranın öncü gösterge niteliğinin ve likiditeyi canlandırmak için neye ihtiyaç duyulabileceğinin altını çizebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.