  Eski SEC Personelinden Kripto Para Davasıyla İlgili Yorumlar

Kripto para piyasaları zor bir 2 yıl geçirdi ve yatırımcılar halen yüzde 90’ı aşan kayıplarla karşı karşıya. Bunun bir sebebi var. Kripto start-up yatırım şirketlerinin sektörü istismar edişi sorunun temelini oluşturuyordu. Kripto kredileriyle büyüttükleri piyasayı aniden iflaslarıyla yerle bir ettiler. Bunlardan biri de SBF’di.

FTX Kurucusu Hapse Girecek

Kripto para yatırımcıları yaklaşan duruşma öncesinde FTX davasını yeniden yakından takip etmeye başladı. Eski SEC yöneticisi olan ve sık sık görüşlerinin yayınladığımız Stark ise SBF’in hapse gireceğinden emin görünüyordu. Bunun için 3 nedeni olduğunu söyledi.

Herkes Suçunu Kabul Ediyor

Alameda‘nın CEO’su ve SBF’nin bir dargın bir barışık kız arkadaşı Caroline Ellison, FTX kurucu ortağı Gary Wang e FTX mühendislik direktörü Nishad Sing hepsi rahat biçimde tüm suçları itiraf etti, ediyor. Her bir tanık kürsüye çıkacak ve FTX’in müşterilerini nasıl dolandırdığını duruşmada anlatacak.

Stark ayrıca şunları söyledi;

“En önemlisi, son bir yıldır bu üç muhbir, (aynı şekilde kendi canlarını kurtarmak için çırpınan) diğer muhbirler, dönekler ve ihbarcılarla birlikte savcılığa SBF’nin iddia edilen suç faaliyetlerinin bir yol haritasını sunuyor; her belgenin, e-tablonun, e-postanın, metnin, Sinyal sohbetinin vs. anlamını açıklıyor ve içeriden sayısız saat boyunca eşi benzeri görülmemiş içgörüler, sezgiler ve analizler sunuyor. SBF davasının iş birliği yapan savcılık tanıkları stoku, bir finansal dolandırıcılık davası için tartışmasız eşi benzeri görülmemiş bir durumdur.”

200 Milyon Dolarlık Harcama

FTX’in CEO’su olarak bir aydan kısa bir süre görev yaptıktan sonra, deneyimli yeniden yapılandırma uzmanı John J. Ray III kongre önünde ifade verdi ve aslında her şeyi anlattı. SBF’in suçlarını ortaya çıkarmak için tam 200 milyon dolar harcadı. O kadar çok bilgi ve belge var ki SBF’in kudretli ebeveynleri bile bu davadan onu kurtaracak güce sahip olmayabilir.

John Ray şunları söylemişti;

“40 yılı aşkın hukuk ve yeniden yapılandırma deneyimim var. Tarihteki en büyük şirket iflaslarının birçoğunda Yeniden Yapılandırma Başkanı ya da İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptım. Suç faaliyeti ve görevi kötüye kullanma (Enron) iddialarını içeren durumları denetledim. Neredeyse dahil olduğum her durum, iç kontroller, mevzuata uygunluk, insan kaynakları ve sistem bütünlüğünde bir tür kusurla karakterize edildi. Kariyerim boyunca hiçbir zaman burada olduğu gibi kurumsal kontrollerde böylesine eksiksiz bir başarısızlık ve güvenilir finansal bilgilerde böylesine eksiklik görmedim. Sistem bütünlüğünün tehlikeye atılmasından ve yurtdışındaki hatalı düzenleyici gözetimden, kontrolün çok küçük bir grup deneyimsiz, bilgisiz ve potansiyel olarak tehlikeye atılmış bireylerin elinde toplanmasına kadar, bu durum eşi benzeri görülmemiş bir durumdur.”

Boşboğazlık Başa Bela

SBF tam bir boşboğaz e FTX çöküşü sonrasında birçok suçunu itiraf etti. Çoğu ceza savunma avukatının müvekkillerine her zaman sessiz kalmalarını söylemesinin güçlü nedenleri vardır. Basitçe ifade etmek gerekirse, sanıklar hükümetin elinde tam olarak hangi kanıtların olduğunu asla bilemezler ve bir sanığın herhangi bir beyanı (avukatla tartışma dışında) avukatın mümkün olan en iyi savunmayı sunmasını engelleyebilir.

SBF muhtemelen Avukatının hayattan soğumasına neden olacak kadar çok şey söyledi. Her söylediği de aleyhine delil olarak kullanılacak türdendi. SBF, alışılmadık derecede epik boyutlarda bir halkla ilişkiler kampanyası başlattı. Twitter Spaces konuşmalarından CNBC röportajlarına ve kripto podcast’lerine kadar SBF susmayı reddetti.

Müşterilere sentetik kripto para satılmasından tutun müşteri varlıklarının şirket tarafından kullanılmasına kadar söylememesi gereken her şeyi söyledi.