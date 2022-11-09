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Ünlü Platform: LUNC Yıl Sonunda Bu Seviyelerde Olabilir!

Terra Classic (LUNC) piyasanın odak noktası olmaya devam ederken, önde gelen bir platform LUNC için yıl sonu fiyat tahminini açıkladı.
22:12
9 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) piyasanın odak noktası olmaya devam ederken, önde gelen bir platform LUNC için yıl sonu fiyat tahminini açıkladı.

CoinMarketCap Topluluğu, İyimser!

Kripto para piyasası FTX krizi nedeniyle kızıla bürünürken, Terra Classic (LUNC) de ivme kaybetmeye devam ediyor. Ancak yıl sonu için CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu Terra Classic’in geleceği konusunda iyimser. Platform düzenlediği anket sonucunda Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için fiyat tahminleri yürütüyor. Topluluğun  BTC fiyatını tahmin etmedeki başarı oranı ise yüzde 60. LUNC anketinde şu ana dek 1.145 katılımcı oy kullandı. CoinMarketCap, LUNC’un 31 Aralık’ta 0,003003 dolardan işlem göreceği tahmin ediliyor. Topluluğun tahmini %74,70 artışı temsil eder. LUNC, an itibariyle 0.0001676 dolardan işlem görüyor.

Analistlere göre, mevcut durumda, 0.00033535 dolar şu anda Terra Classic’in yükselişe geçmesi için ulaşması gereken önemli bir direnç seviyesi olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, LUNC 0.00013076 dolarlık destek bölgesini kaybederse, işler daha karmaşık bir hal alabilir.  Aynı zamanda, finansal analiz platformu TradingShot, Terra Classic‘in grafiğindeki  50 günlük hareketli ortalamasının kritik seviyenin üzerinde kapatılması nedeniyle LUNC için önemli bir ralli öngörüyor.  LUNC’un son 90 gün içinde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) ve dolara sabitlenmiş stablecoin Binance USD’ye (BUSD) karşı fiyat endeksi ile  karşılaştırıldığında,  Terra Classic’in önemli ölçüde daha yüksek volatilite gösterdiğini görüyoruz. Bu hafta  Binance CEO’su Changpeng Zhao, bir analistin Alameda Research’ün FTT karşılığında 580 milyon dolarlık BNB satın alma teklifini değerlendirdiği yönündeki önerisine yorum yaparken, şirketinin hala LUNC tuttuğunu açıklamıştı. Önde gelen analistlerden CryptoAlerts365 Binance’in LUNC’u hala elinde tutmasının önemli olduğunu belirtti.

1 Dolar İçin 2 Senaryo: Gerçekler vs Hayaller!

LUNC’un 1 dolara ulaşması gerçekçi mi yoksa sadece imkansız bir rüya mı? Cryptobasic analistleri, bu sorunun cevabın bulmak için The Coin Perspective’deki güncel verileri inceledi. Veriler, LUNC’nin iki koşulda 1 dolara ulaşabileceğini gösteriyor. İlk senaryoda, LUNC’un tüm kripto piyasa değerinin yaklaşık yedi katı olan 6.9 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşması gerekiyor.

İkinci senaryoda ise LUNC için toplam arzın 40 milyar dolara düşmesi gerek. LUNC’un dünyadaki en güçlü üçüncü ekonomi olan Japonya‘nın GSYİH’sini aşabilecek bir seviyeye gelmesi gerekeceğinden ilk senaryo pek olası değil. İkinci senaryo ise zamanın göstereceği bir olgu. Bu bağlamda, kritik soru %0.2’lik bir yanma oranında toplam arzın %99.42’sine eşdeğer olan 6.86 trilyon LUNC’yi yakmanın ne kadar süreceği. Analistler, Terra classic’i 1 dolara ulaşması için, altcoin’in mevcut arzın %99’unu %1,2’lik bir yakım oranı ile yok etmek için yaklaşık 7 ila 8 yıl gerekeceğini belirtmişti. Fed’in para politikasından geri adım atması da büyük önem teşkil ediyor.

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