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Ünlü Platform Açıkladı: SHIB Yıl Sonunda Bu Seviyelerde Olabilir!

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, yatırımcı Shiba Inu'yu  (SHIB) yakından izlemeye devam ediyor.
12:00
13 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, yatırımcı Shiba Inu’yu  (SHIB) yakından izlemeye devam ediyor.

CoinMarketCap Topluluğunda Çarpıcı SHIB Tahmini!

Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) gibi meme coin’ler bu sene genel olarak bekleneni veremedi. Makroekonomik şartlardan büyük orandan etkilenen SHIB, piyasanın geri kalanı gibi şimdi de FTX krizinden dolayı satış baskısı altında. Ancak CoinMarketCap topluluğu, SHIB‘ın yılı yüksek bir seviyede bitireceğine inanıyor. Bu doğrultuda, topluluk, meme coin’in 31 Aralık 2022’ye kadar ortalama 0.00001124 dolar değerinde olacağını tahmin ediyor. Bu, %17.53’lük bir artış anlamına geliyor. Ankete şimdiye kadar  2.924 kişi katıldı.

Güncel verilere göre, SHIB yatırımcı sayısı artmaya devam ediyor. Bu da iyimser bir tablonun çizilmesine neden oluyor. Bu aynı zamanda, yatırımcıların SHIB’in gelecekte toparlanacağına ve muhtemelen 2021’in en yüksek seviyelerini yeniden ulaşacağına inandığının bir göstergesidir. SHIB yatırımcı sayısı 11 Kasım itibarıyla 1.243.497. SHIB, bu konuda İstikrarlı bir artışa tanık oldu. Yatırımcı sayısı son üç ayda %3 arttı.

SHIB: Popülarite Devam Ediyor!

SHIB teknik analizine baktığımızda, FTX’ krizinin etkileri nedeniyle  düşüş eğilimini sürüyor. SHIB, son yedi gün içinde %23’ün üzerinde bir düşüşle son 24 saatte ise yüzde 1 artışla  0,0000010 dolardan  işlem görüyor.  SHIB‘nin yakın zamanda Elon Musk’ın sosyal medya devi Twitter’ı satın almasının ardından toparlanmaya başladığını belirtmekte fayda var. Özellikle, Musk tarafından Twitter’ın satın alınması, SHIB ve Dogecoin (DOGE) gibi köpek temalı kripto para birimleri için kısa vadeli bir katalizör görevi gördü.

Genel olarak, SHIB, FTX krizinin kripto sektörünü vurmasının ardından kazanımları elinde tutamadı. Çöküşün ortasında, SHIB topluluğu, varlığın kullanım alanını  iyileştirmek amacıyla ağı geliştirmeye devam ediyor. Aynı zamanda, SHIB trader’lar arasında popülerliğini koruyor. Örneğin, SHIB’nin Crypto.com kripto borsasının rezervlerinde tutulan 2,9 milyar dolarlık varlığın yaklaşık %20’sini oluşturduğu ortaya çıktı. Özellikle, platform, FTX’in likidite sıkışıklığından sonra rezervlerin kanıtını göstermek için kripto varlıkları üzerindeki artan baskının ortasında sonuçları yayınladı. Genel olarak, SHIB’nin sağlam kazançlar elde etmesi için varlığın beklentileri büyük ölçüde genel kripto para piyasasının fiyat yörüngesine bağlı olacak.

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