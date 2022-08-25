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“Shark Tank” yıldızı Mark Cuban kısa süre önce Fortune dergisine konuştu ve piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para olan Ethereum’da (ETH) “süper yükseliş” beklediğini söyledi.

The Merge Faktörü

15 Eylül’de gerçekleşmesi beklenen The Merge güncellemesi ile Ethereum’un elektrik enerjisi tüketimi bin kat gibi oldukça yüksek oranda azalacak. Ünlü milyarder Mark Cuban bunu Ethereum’un boğa durumunu güçlendirebilecek önemli bir faktör olarak görüyor. Cuban, yine de kripto paranın fiyatının kısa vadede The Merge güncellemesine nasıl bir tepki vereceğini bilmediğinden herhangi bir somut fiyat tahmini yapmaktan kaçıncı. Bununla birlikte Cuban, ikinci en büyük Blockchain ağının benimsenmesini sağlayacak yeterli uygulama olacağına inanıyor.

“Shark Tank” yıldızı bir süredir Ethereum‘dan övgüyle söz ettiği açıklamalarıyla gündeme geliyor. Geçen yılın Kasım ayında, Bitcoin rakibi tercihinin altını çizmek için kendisini “Ethereum maximalisti” olarak tanımlayacak kadar ileri gitti. Cuban, Ethereum’un sağladığı faydaları nedeniyle üstün olduğuna inanıyor.

Gerçekten de DefiLlama’nın sağladığı verilere göre Ethereum hala kripto para sektöründe kilitli toplam değerin (TVL) yüzde 58’ini tutuyor. Muzun en büyük kripto para Bitcoin’den daha fazla faydası olduğunu iddia eden Dallas Mavericks’in sahibi, o zamandan beri en büyük kripto para için karmaşık yorumlarda bulunurken, artık Bitcoin’i değerli metal altınla doğrudan rekabet halinde olan bir değer deposu olarak görüyor.

ETH, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 3,87 yükselişle bin 700 doların hemen üzerinde, bin 701 dolardan alınıp satılıyor. Bitcoin ise 24 saatte kaydettiği yüzde 1,46 yükselişle 21 bin 662 dolardan işlem görüyor.

Cuban’ın Cardano’ya Bakışı

Cuban, aynı zamanda Ethereum’un en büyük rakiplerinden biri olan Cardano‘ya (ADA) karşı da şüpheyle yaklaşmaya devam ediyor. Öte yandan Cardano, akıllı sözleşme özelliğini kazanmasının üstünde bir yıldan uzun bir süre geçmesiyle gelişimini ve büyümesini önemli ölçüde artırarak öne çıkmayı başardı.

24 saatte değerini yüzde 1,15 artıran ADA, 0,4647 dolardan işlem görüyor.