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Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen popüler bir analist 2023 yılına dair beklentilerini paylaştı. 2022 yılı kesinlikle korkunç bir dönemdi ve yatırımcılar altcoinlerde %90’ı aşan kayıplar gördü. Fakat geçmişteki kripto döngüleri bize yolu en azından yarıladığımızı söylüyor. 2023 yılı kripto para yatırımcıları için daha fazla kazanca gebe olabilir. Özellikle 191 altcoine dikkat!

Kripto Para Uzman Yorumu

InvestAnswers’ın anonim sunucusu, yüzbinlerce takipçisine sektör zorlu bir 2022 geçirse bile kriptonun başarısının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Popüler analist kripto analiz firması Messari’nin CEO’su ve kurucusu Ryan Selkis’in bir raporuna atıfta bulunuyor. Bu rapora göre Bitcoin ve diğer kripto girişimlerinin artan benimsenme oranının, yeni ortaya çıkan varlık sınıfı hakkında iyimser olmak için bir neden olduğunu söylüyor.

“Korkunç, korkunç bir yıl oldu. Ama kriptonun başarısız kaçınılmaz. Bitcoin bazı gelişmekte olan ekonomiler için yasal ödeme aracı olarak kabul ediliyor. Web3 hızla gelişiyor ve DeFi aslında merkezi borsalardan daha güvenli olduğunu doğruladı”.

DeFi için söylediği şeye %100 katılmak güç çünkü özellikle geliştirici hatalarından dolayı bu 3 milyar dolar civarında DeFi hırsızlığı yapıldı. Yatırımcıların köklü DeFi protokollerine yönelmesi (son birkaç yılda hacklenmeyen, alanında üst sıralarda olan) risklerini azaltabilir ancak sıfırlamaz.

191 Altcoine Dikkat

Anonim analiste göre DAO‘lar önümüzdeki yıl tıpkı internetin geçmişte yaşadığı hızlı kullanıcı büyümesine benzer biçimde büyüyebilir. 20 yıl geriye gittiğimizde bugünkü internete dair hiçbir şey yoktu, sosyal medya uygulamalar vesair 10-15 yılda bu denli popüler hale geldi. Analist aynı şekilde DAO alanındaki benimsemenin de katlanarak artacağına inanıyor. Bu alanda varlık gösteren tam 191 kripto para bulunuyor. En popüler birkaç tanesi ise şunlardır;

UNI

APE

AAVE

BitDAO

MAKER

Lido DAO

Curve

ENS

COMP

Ve daha 2023 yılında yeni piyasaya sürülecek niceleri, evet önümüzdeki yıl APE benzeri büyük hype yakalayacak yeni projelerin de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Özellikle airdrop potansiyeli olan projelerin yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesi gerekiyor. 2023 yılında airdrop yapabilecek projeler hakkında detaylı bir rapor yayınlamıştık bunların birçoğu DAO olarak varlık gösterecek yani incelemeye değer.