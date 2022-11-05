Kripto dünyasında BitBoy Crypto olarak tanınan Ben Armstrong yaptığı son açıklamayla birlikte XRP destekçilerinin ilgisini çekmiş gibi görünüyor.

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BitBoy Crypto olarak da bilinen Ben Armstrong, Ripple Labs’de Strateji ve Operasyon Direktörü pozisyonu için başvuruda bulundu. Peki XRP Ordusu’nun yüce lideri gerçekten o mu? YouTube’da 1 Milyonun üzerinde abonesi bulunan ve sektörün en tanınmış kripto fenomenlerinden biri olan BitBoy Crypto, Ripple Labs’e başvurduğunu paylaştı.

Etkileyici, Ripple Labs için Strateji ve Operasyon Direktörü olarak LinkedIn başvurusunun ekran görüntüsünü paylaştı. Tweet’inde, Ripple Labs’in mevcut CTO’su David Schwartz’dan ilham aldığını paylaştı. Ripple Labs’a, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’a ve XRP ordusuna teşekkür etti.

XRP Ordusunun Yüce Lideri

BitBoy, XRP ordusunun en yüce lideri olduğunu iddia ediyor. Hatta XRP sahiplerinin ABD SEC’e karşı açtığı toplu davada da yer aldı. Dava, kripto meraklısı ve avukat John Deaton tarafından yönetiliyor. XRP ordusunun sabrının karşılığını öyle veya böyle alacağına vurgu yapıyor.

Ancak, Ben’in eski videosu XRP ordusunu hayalperest olarak adlandırdığını gösteriyor. Daha sonra, 2019’un başlarında XRP’den nefret ettiğini bir alıntı tweet ile açıklamıştı. BitBoy;XRP, SEC tarafından bir menkul kıymet ilan edilmeden önce çıkmak mı istiyor?

BitBoy sık sık XRP hakkında konuşuyor. Bitcoin ve XRP’yi insanlık tarihindeki en büyük değer ağı olarak adlandırdı. Hatta XRP’nin 50 dolara ulaşacağını iddia etti. Bu gerçekçi olmayan tahminler, topluluğun onu ağır bir şekilde eleştirmesine neden oldu.

Topluluğun Dikkati Üzerinde

Topluluk, BitBoy’un büyük bir XRP miktarında yatırıma sahip olduğunu düşünüyor. Bir projeyi parlatmaya başladığında, projeden kaçmaya başladığına inanıyorlar. Bir Twitter kullanıcısı Ben’i XRP fiyatıın şişirmekle suçluyor çünkü SEC davayı kazanmadan ve XRP bir menkul kıymet ilan edilmeden önce çıkmak istiyor olabilir.

BitBoy, Ripple ve SEC konusunda neler olacağını sadece zamanın göstereceğini düşündüğümüzde bu başvurunun hangi aşamaya varacağı herkes tarafından merakla takip edilecekmiş gibi duruyor.