Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ünlü İsim Popüler Altcoin’i Yerden Yere Vurdu: Her Şeyi Sahte, Her Şeyi Yalan

Ünlü İsim Popüler Altcoin’i Yerden Yere Vurdu: Her Şeyi Sahte, Her Şeyi Yalan

CyberCapital Kurucusu ve CIO'su Justin Bons, Solana'yı hedef aldı. Bons, SOL'u ağ kesintileri, başarısızlıklar, hack'ler ve diğer skandallarla ilgili olarak sert bir dille eleştirdi.
13:00
4 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para araştırmacısı ve CyberCapital’in kurucusu ve CIO’su Justin Bons, 3 Ekim’de attığı uzun tweet dizisinde Solana ağı ve ağın yerel varlığı SOL hakkında sert açıklamalarda bulundu. Kripto para araştırmacısı Bons, SOL‘un doğumunda açık bir aldatmaca olduğunu iddia ederken, kripto paranın dolaşımdaki arzının aldatıcı yöntemlerle şişirildiğini öne sürdü.

Solana ve SOL Hakkında Çarpıcı İddialar

Bons, tweet dizisinde Solana’nın ve operasyonlarının “sık sık ağ kesintilere, başarısızlıklara, hack’lere ve skandallara” karışmasına atıfta bulunarak sert bir dille eleştirdi. SOL’un kilitlenmiş toplam değerinin (TVL) ve dolaşımdaki arzı ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bons, SOL’un TVL’sinin büyük bölümünün doğal olmayan yöntemlerle üretildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

İki geliştirici ondan fazla geliştirici gibi davranıyor ve aynı TVL tekrar tekrar saydırılıyor. Bu da SOL’un 10 milyar dolarlık TVL’sinin yüzde 70’inin sahte olduğu anlamına geliyor.

Kripto para araştırmacısı, 2020’nin Nisan ayında dolaşımda 8.2 milyon SOL bulunduğunu ancak dolaşımdaki gerçek arzın 20 milyondan fazla olduğunu öne sürdü. Ayrıca, 13 milyondan fazla SOL bulunan kilidi açılmış bir Solana cüzdanının tespit edildiğine işaret etti. Solana ekibi Bons’un bu iddiasına hızla yanıt verdi ve SOL’ların bir piyasa yapıcıya (market maker) borç olarak verildiğini ve 30 gün içerisinde söz konusu SOL’ların yakımının yapılacağının sözünü verdi. Tüm iddiaları için kaynak vermeye özen gösterdiği görülen kripto para araştırmacısı, projenin geçmişinin karanlık olduğunu, dolaşımdaki arzı, TVL’si ve ağ üzerindeki işlemleri şişirmek gibi aldatıcı girişimlerde bulunulduğunun altının çizdi.

Solana, uzun süreli birden fazla ağ kesintisi ile sık sık manşet olmasıyla kripto para topluluğunun gündeminden düşmeyen bir altcoin. Solana ağı en son 1 Ekim’de tek bir doğrulayıcının geçersiz bir blok oluşturması sonucu üç saatten uzun süre kapalı kaldı. Bons, sorundan ve ağ kesintisinden ziyade sorunun merkezi bir kararla çözülmesine dikkat çekti. Solana ağı, 1 Haziran’da meydana gelen bir işlem hatası sonucu Blockchain’in durduğunu görüldü ve ağ dört saat boyunca kullanılamadı. Bons, bunun merkezileşme sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Bundan önce ise Ocak ayında arbitraj botunun spam işlemlerinden kaynaklanan bir ağ kesintisi yaşandı. Solana ağındaki kesintiler bunlarla sınırlı değil. Ağ, ayrıca 2021’in sonlarında birden fazla kesinti ile gündeme geldi.

Solana Üzerindeki NFT Piyasası Hızla Büyüyor

Olumsuz yorumlara rağmen Solana ekosisteminin istikrarlı bir şekilde büyüdüğü görülüyor. Solana üzerindeki NFT piyasası, Eylül’de yüzde 24’lük pazar payına ulaşmayı başardı. Ağ üzerindeki NFT hacmi 135 milyon doları geçti ve pazar yeri MagicEden söz konusu hacmin yüzde 90’ından fazlasına katkı sağladı. Üstelik bu, Solana’nın Temmuz ayında NFT satış hacminde tüm zamanların en düşük seviyesine ulaşmasına rağmen oldu. Ekosistem toparlanmayı başardı, ancak toparlanmanın devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Bu Coin’de İşlem Hacmi Yüzde 428 Arttı! Fiyat Daha Fazla Yükselecek Mi?
Bu Coin’de İşlem Hacmi Yüzde 428 Arttı! Fiyat Daha Fazla Yükselecek Mi?
Türk Yatırımcı Firari Terra CEO’sunu Terletti: Bir Adet Çikolata!
Türk Yatırımcı Firari Terra CEO’sunu Terletti: Bir Adet Çikolata!
Avax Son Dakika İncelemesi: Avax Fiyat Grafiği Ne Gösteriyor?
Avax Son Dakika İncelemesi: Avax Fiyat Grafiği Ne Gösteriyor?
Ne Ethereum! Ne SHIB! Eski Google CEO’su Bu Altcoin’i Yerlere Göklere Sığdıramadı
Ne Ethereum! Ne SHIB! Eski Google CEO’su Bu Altcoin’i Yerlere Göklere Sığdıramadı
Terra Classic’ten (LUNC) Fransız Devrimi: Artık Hiç Kimse Fransız Kalmıyor!
Terra Classic’ten (LUNC) Fransız Devrimi: Artık Hiç Kimse Fransız Kalmıyor!
GMX Coin Nasıl Alınır?
GMX Coin Nasıl Alınır?
Nam Salan Analistten İlginç Rippe (XRP) Yorumu: Ağlatacak!
Nam Salan Analistten İlginç Rippe (XRP) Yorumu: Ağlatacak!
Metaverse Coin’lerde Son Durum: CEEK, APE, MANA ve GALA
Metaverse Coin’lerde Son Durum: CEEK, APE, MANA ve GALA
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Bu NFT Tam 4.5 Milyon Dolar Değerinde! Peki Hangi Projeye Ait?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022