CyberCapital Kurucusu ve CIO'su Justin Bons, Solana'yı hedef aldı. Bons, SOL'u ağ kesintileri, başarısızlıklar, hack'ler ve diğer skandallarla ilgili olarak sert bir dille eleştirdi.

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Kripto para araştırmacısı ve CyberCapital’in kurucusu ve CIO’su Justin Bons, 3 Ekim’de attığı uzun tweet dizisinde Solana ağı ve ağın yerel varlığı SOL hakkında sert açıklamalarda bulundu. Kripto para araştırmacısı Bons, SOL‘un doğumunda açık bir aldatmaca olduğunu iddia ederken, kripto paranın dolaşımdaki arzının aldatıcı yöntemlerle şişirildiğini öne sürdü.

Solana ve SOL Hakkında Çarpıcı İddialar

Bons, tweet dizisinde Solana’nın ve operasyonlarının “sık sık ağ kesintilere, başarısızlıklara, hack’lere ve skandallara” karışmasına atıfta bulunarak sert bir dille eleştirdi. SOL’un kilitlenmiş toplam değerinin (TVL) ve dolaşımdaki arzı ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bons, SOL’un TVL’sinin büyük bölümünün doğal olmayan yöntemlerle üretildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

İki geliştirici ondan fazla geliştirici gibi davranıyor ve aynı TVL tekrar tekrar saydırılıyor. Bu da SOL’un 10 milyar dolarlık TVL’sinin yüzde 70’inin sahte olduğu anlamına geliyor.

Kripto para araştırmacısı, 2020’nin Nisan ayında dolaşımda 8.2 milyon SOL bulunduğunu ancak dolaşımdaki gerçek arzın 20 milyondan fazla olduğunu öne sürdü. Ayrıca, 13 milyondan fazla SOL bulunan kilidi açılmış bir Solana cüzdanının tespit edildiğine işaret etti. Solana ekibi Bons’un bu iddiasına hızla yanıt verdi ve SOL’ların bir piyasa yapıcıya (market maker) borç olarak verildiğini ve 30 gün içerisinde söz konusu SOL’ların yakımının yapılacağının sözünü verdi. Tüm iddiaları için kaynak vermeye özen gösterdiği görülen kripto para araştırmacısı, projenin geçmişinin karanlık olduğunu, dolaşımdaki arzı, TVL’si ve ağ üzerindeki işlemleri şişirmek gibi aldatıcı girişimlerde bulunulduğunun altının çizdi.

Solana, uzun süreli birden fazla ağ kesintisi ile sık sık manşet olmasıyla kripto para topluluğunun gündeminden düşmeyen bir altcoin. Solana ağı en son 1 Ekim’de tek bir doğrulayıcının geçersiz bir blok oluşturması sonucu üç saatten uzun süre kapalı kaldı. Bons, sorundan ve ağ kesintisinden ziyade sorunun merkezi bir kararla çözülmesine dikkat çekti. Solana ağı, 1 Haziran’da meydana gelen bir işlem hatası sonucu Blockchain’in durduğunu görüldü ve ağ dört saat boyunca kullanılamadı. Bons, bunun merkezileşme sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Bundan önce ise Ocak ayında arbitraj botunun spam işlemlerinden kaynaklanan bir ağ kesintisi yaşandı. Solana ağındaki kesintiler bunlarla sınırlı değil. Ağ, ayrıca 2021’in sonlarında birden fazla kesinti ile gündeme geldi.

Solana Üzerindeki NFT Piyasası Hızla Büyüyor

Olumsuz yorumlara rağmen Solana ekosisteminin istikrarlı bir şekilde büyüdüğü görülüyor. Solana üzerindeki NFT piyasası, Eylül’de yüzde 24’lük pazar payına ulaşmayı başardı. Ağ üzerindeki NFT hacmi 135 milyon doları geçti ve pazar yeri MagicEden söz konusu hacmin yüzde 90’ından fazlasına katkı sağladı. Üstelik bu, Solana’nın Temmuz ayında NFT satış hacminde tüm zamanların en düşük seviyesine ulaşmasına rağmen oldu. Ekosistem toparlanmayı başardı, ancak toparlanmanın devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.