Goldman Sachs, hali hazırda kullandıkları Circle ödeme sisteminin yanında RippleNet’i de kullanacaklarını açıkladı. Goldman, daha önce Coinbase’i de sistemlerine eklemişti ve RippleNet’in de eklenmesi ile eşler arası ödeme teknolojisi ağını giderek büyütmeyi planlıyor. Bunlara ek olarak Goldman, Ripple çözümlerini kullanan bankalar ve para transfer hizmetlerinin başarısını ve güvenirliğini vurguluyor.

Goldman’in Kripto Gelişmeleri

Goldman Sachs, kripto para birimleri için gelişmeler yapmaya devam ediyor. Daha önce birçok altcoinin beraber bulunacağı bir sepet fonu oluşturduklarını belirtmişlerdi. Ayrıca Goldman Sachs, web sitesini teknolojinin inovasyonuna uygun olarak dijitalleşme ve kriptolar temasında Web3’e de uyarlamıştı. Bunların yanında RippleNet’i de sistemlerine dahil eden Goldman, kripto dünyasında büyümeye devam ediyor ve yeniliklere açık olduğunu gösteriyor.

Kriptolar artık varlığını daha belirgin hale getiriyor ve ana akım olmaya devam ediyor. Finans sektörü de kriptoya doğru bir dönüşüm yaşıyor. Örneğin daha önce kriptoları eleştirmesiyle tanınan Warren Buffett, Brezilyalı bir bankaya 1 milyar dolarlık kripto yatırımı yapmasıyla gündeme geliyor. Binance ise, NFT’lerin de finans sisteminde olması için yeni bir ödeme işlemcisi planladıklarını bildiriyor.

Bu ve benzeri gelişmeler, geleneksel ve kripto finans dünyası için önem taşıyor ve benimsenmeye katkıda bulunuyor. Ayrıca Coinbase ve FTX gibi kripto şirketlerinin reklamları hemen hemen tüm spor salonlarında görülebiliyor. Hatta dünyada en büyük spor karşılaşmalarından biri olan Superbowl, dijital evren temalı reklam ve uygulamaları ile dikkat çekiyor. Ünlüler de bu akıma yardımcı oluyor ve en son David Beckham’ın metaverse’e blockchain elçisi olarak girmesi kripto para birimlerine artan tüketici ilgisini özetliyor.

Y ve Z Kuşağı İle Devrim

Uzmanlar, kripto sahibi olan yatırımcıların %60’ının kripto yatırımları için bankaları tercih etmek istediğini belirtiyor. Ayrıca yapılan araştırmalara göre yatırımcı Y kuşağının %78’i ve Z kuşağının %82’si kripto işlemlerini temassız ve teknolojik inovasyona uygun şekilde yapmak istediğini ortaya koyuyor. Teknoloji geliştikçe günümüz yatırımcıları, Web2’den Web3’e evrilen bu dünyada ödeme ve finans sistemlerinin devrimine şahit oluyor. Böylece yeni finans sistemi ve ödeme sistemi ile yeni dünya düzeni kuruluyor.

Blockchainin ölçeklenebilirliği, kriptoların işlem hızında bankalara göre daha iyi olması ve dijital varlıkların verimliliği artık daha çok gündeme geliyor. Ayrıca uzmanlar uluslararası işlemlerde kriptoların verimlilik ve hızda öne geçtiğini de vurguluyor.