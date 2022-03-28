X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  •   Ünlü Finans Şirketi Bu Altcoin’i Seçti: Ödeme Fırsatı ve Altyapı Değişikliği

Ünlü Finans Şirketi Bu Altcoin’i Seçti: Ödeme Fırsatı ve Altyapı Değişikliği

Kripto para birimleri ve Web3'te yaptığı gelişmelerle tanınan ünlü finans şirketi, bu altcoinin altyapısını kendi sistemlerine ekliyor.
15:40
28 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Goldman Sachs, hali hazırda kullandıkları Circle ödeme sisteminin yanında RippleNet’i de kullanacaklarını açıkladı. Goldman, daha önce Coinbase’i de sistemlerine eklemişti ve RippleNet’in de eklenmesi ile eşler arası ödeme teknolojisi ağını giderek büyütmeyi planlıyor. Bunlara ek olarak Goldman, Ripple çözümlerini kullanan bankalar ve para transfer hizmetlerinin başarısını ve güvenirliğini vurguluyor.

Goldman’in Kripto Gelişmeleri

Goldman Sachs, kripto para birimleri için gelişmeler yapmaya devam ediyor. Daha önce birçok altcoinin beraber bulunacağı bir sepet fonu oluşturduklarını belirtmişlerdi. Ayrıca Goldman Sachs, web sitesini teknolojinin inovasyonuna uygun olarak dijitalleşme ve kriptolar temasında Web3’e de uyarlamıştı. Bunların yanında RippleNet’i de sistemlerine dahil eden Goldman, kripto dünyasında büyümeye devam ediyor ve yeniliklere açık olduğunu gösteriyor.

Kriptolar artık varlığını daha belirgin hale getiriyor ve ana akım olmaya devam ediyor. Finans sektörü de kriptoya doğru bir dönüşüm yaşıyor. Örneğin daha önce kriptoları eleştirmesiyle tanınan Warren Buffett, Brezilyalı bir bankaya 1 milyar dolarlık kripto yatırımı yapmasıyla gündeme geliyor. Binance ise, NFT’lerin de finans sisteminde olması için yeni bir ödeme işlemcisi planladıklarını bildiriyor.

Bu ve benzeri gelişmeler, geleneksel ve kripto finans dünyası için önem taşıyor ve benimsenmeye katkıda bulunuyor. Ayrıca Coinbase ve FTX gibi kripto şirketlerinin reklamları hemen hemen tüm spor salonlarında görülebiliyor. Hatta dünyada en büyük spor karşılaşmalarından biri olan Superbowl, dijital evren temalı reklam ve uygulamaları ile dikkat çekiyor. Ünlüler de bu akıma yardımcı oluyor ve en son David Beckham’ın metaverse’e blockchain elçisi olarak girmesi kripto para birimlerine artan tüketici ilgisini özetliyor.

Y ve Z Kuşağı İle Devrim

Uzmanlar, kripto sahibi olan yatırımcıların %60’ının kripto yatırımları için bankaları tercih etmek istediğini belirtiyor. Ayrıca yapılan araştırmalara göre yatırımcı Y kuşağının %78’i ve Z kuşağının %82’si kripto işlemlerini temassız ve teknolojik inovasyona uygun şekilde yapmak istediğini ortaya koyuyor. Teknoloji geliştikçe günümüz yatırımcıları, Web2’den Web3’e evrilen bu dünyada ödeme ve finans sistemlerinin devrimine şahit oluyor. Böylece yeni finans sistemi ve ödeme sistemi ile yeni dünya düzeni kuruluyor.

Blockchainin ölçeklenebilirliği, kriptoların işlem hızında bankalara göre daha iyi olması ve dijital varlıkların verimliliği artık daha çok gündeme geliyor. Ayrıca uzmanlar uluslararası işlemlerde kriptoların verimlilik ve hızda öne geçtiğini de vurguluyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Ripple Davasındaki Son Gelişme! Balinalar ve XRP!
Ripple Davasındaki Son Gelişme! Balinalar ve XRP!
1 Ethereum (ETH) Kaç Dolar? Cardano (ADA) ve Ripple’da (XRP) Güncel Seviyeler
1 Ethereum (ETH) Kaç Dolar? Cardano (ADA) ve Ripple’da (XRP) Güncel Seviyeler
SEC Davası, Balinaların Yönelmesi ve Fiyat Analizi İle Ripple (XRP)!
SEC Davası, Balinaların Yönelmesi ve Fiyat Analizi İle Ripple (XRP)!
SEC’nin Talebi Kabul Edildi: Ripple Davasında Süreç Uzadı!
SEC’nin Talebi Kabul Edildi: Ripple Davasında Süreç Uzadı!
Ripple Davası Ne Zaman Bitecek? ABD Bu İşten Zararlı Çıkabilir
Ripple Davası Ne Zaman Bitecek? ABD Bu İşten Zararlı Çıkabilir
Ripple Davası Son Gelişmeler! XRP Yükselir Mi?
Ripple Davası Son Gelişmeler! XRP Yükselir Mi?
SWIFT’e Alternatif Ödeme Sistemi Bu Ülkede Bu Altcoin ile Yapılacak!
SWIFT’e Alternatif Ödeme Sistemi Bu Ülkede Bu Altcoin ile Yapılacak!
Ripple CEO’sundan Önemli Açıklamalar: Son Mahkeme Kararı, SEC-Ripple Davasına Nasıl Bir Yön Çizecek?
Ripple CEO’sundan Önemli Açıklamalar: Son Mahkeme Kararı, SEC-Ripple Davasına Nasıl Bir Yön Çizecek?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!
Analist: “Bu 3 Metaverse Projesini Mutlaka Takip Edin!”
Demir Demirkan Herkesin Aklındakileri Sordu, Rock’n’Verse Ekibi Yanıtladı!
Binance Dahil Oldu! Bu Ülke Emlak Vergisi Ödemelerinde Bitcoin’i Kabul Edecek
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022