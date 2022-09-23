Küresel piyasalardaki belirsizlik devam ederken, önde gelen bir ekonomist kripto paralara ve finansal piyasalara dair önemli bir değerlendirme yaptı.

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Küresel piyasalardaki belirsizlik devam ederken, önde gelen bir ekonomist kripto paralara ve finansal piyasalara dair önemli bir değerlendirme yaptı.

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Tanınmış finansal piyasa uzmanı ve portföy yöneticisi Michael Gayed, Dogecoin‘e (DOGE) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. DOGE’nin değersiz olduğunu iddia eden uzman, böylesine işlevsiz bir meme coin’in 7 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğu sürece, piyasalardaki çöküşünün bitmeyeceğini söyledi. Analist, ekonominin resesyona girme olasılığının bulunduğu bir dönemde Dogecoin’in inanılmaz bir piyasa değerinin olduğu bir ortamda mantık veya toparlanma olmayacaığını vurguladı.

Gayed’in aynı gün yaptığı açıklamaları incelediğimizde, borsadaki ve dolayısıyla yüksek korelasyon içerisinde bulunan kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin emlak piyasasının çöküşüyle ​​sona ereceğini anlıyoruz. Emlak piyasasındaki balona dikkat çeken analist, mevcut ev fiyatlarının kontrolden çıktığını ve ev satın almanın neredeyse imkansız hale geldiğini ileri sürüyor. Uzmanlara göre, kripto para piyasası ABD ekonomisine ve Fed’in izlediği ekonomik politikalara bağlı. Ne yazık ki Gayed’e göre, piyasalardaki toparlanma uzun zaman alacak ve henüz bir çözüm yok. Ekonomiste göre, böylesi bir ortamda hisse senedi ve kripto paralardan uzak durmak en iyi seçenek.

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Gayed’in iddiaları aslında, dünkü Fed faiz toplantısında dolaylı olarak teyit edildi. Fed’in faiz oranını %0,75 oranında artırmasına rağmen, kripto para piyasası keskin bir düşüşle tepki verdi. Ancak asıl odak noktası, Fed başkanının, enflasyonu frenlemeye yönelik tedbirler konusundaki sert ve son derece şahin görüşünü yansıtan açıklamaları idi. Uzmanalr, faiz oranlarındaki artışların kripto para piyasasını olumsuz etkilemeye devam edeceği konusunda uyarıyor. Önde gelen analitlerden Coin Bureau YouTube kanalının ev sahibi, faiz oranları arttıkça Bitcoin‘in mevcut seviyeden %35’in üzerinde düşebileceğini söyledi. Uzmana göre, faiz oranları yükseldikçe, hisse senetleri ve özellikle kripto paralar yatırımcılar için daha az çekici hale gelecek.

Piyasada daha fazla satış olasılığı bulunduğuna dikkat çeken analist, BTC’nin önümüzdeki aylarda 12.000 dolara kadar düşebileceğini tahmin ediyor. Stratejist, BTC’nin 18.000 dolardaki kritik destek seviyesini koruması gerektiğinin altını çiziyor. Bitcoin, an itibariyle 19.170 dolardan işlem görüyor.Stratejiste göre, Federal Rezerv tarafından %0,75 oranın üzerinde yapılacak bir artışı Bitcoin’i yeniden tehlikeli sulara itebilir.