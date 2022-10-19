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  •   Ünlü CEO Kripto Paralar Yükselecek Dedi! 18 Ekim’deki Olaya Dikkat Çekti!

Ünlü CEO Kripto Paralar Yükselecek Dedi! 18 Ekim’deki Olaya Dikkat Çekti!

Tanınmış CEO müjdeyi verdi. Gizemli olayın arka planını açıkladı. Detaylar haberimizde.
18:32
19 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları artık ayı piyasalarının sona ermesini bekliyor. Peki yükseliş gelecek mi? Tünelin ucundaki ışık henüz görülmedi ancak kripto paralar sürpriz trend değişimlerini seviyor. Yani ansızın piyasalardaki duygu durumunun değiştiğini görebiliriz. Ünlü CEO bu minvalde önemli bir açıklama yaptı ve dün yaşanan olaya dikkat çekti.

Kripto Paralar Yükselecek

Dün yüksek gelen 48.000’lik Bitcoin CDD verisini paylaşmıştık. Bu verinin ardından kral kripto para yüzlerce dolarlık kayıp yaşadı. Ancak CryptoQuant CEO’su herkesin yanlış tarafa baktığını düşünüyor. Güney Koreli analiz şirketi CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju, ABD merkezli en büyük borsa olan Coinbase‘den büyük miktarda Bitcoin çekildiğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Tüm bu kriptonun finansal kurumlar tarafından alındığını iddia etti. Bahsi geçen Bitcoin’lerin piyasa değeri tam 1 milyar dolardır.

Bir CryptoQuant analistinden gelen daha önceki bir gönderi, çekilen BTC’nin Coinbase Pro’da üç ila beş yıllık bir süre boyunca tutulduğunu, bu nedenle Bitcoin’lerin hareketsiz olarak tanımlanabileceğini yazdı. Çekilen Bitcoin’ler 11280, 4560 ve 32000 adet olacak şekilde 3 parçaya bölündü ve CEO’ya göre soğuk cüzdanlara taşındı.

Ayrıca Ekim ayından bir tweet ile tarihsel olarak Bitcoin fiyatının finansal kurumlar Bitcoin’e girdikten sonra önemli bir artış gösterdiğini gösteren bir ekran görüntüsü ekledi.

Balinalar Cüzdanları Dolduruyor

Santiment tarafından sağlanan verilere göre balinalar son zamanlarda Bitcoin topluyor. Son rapor 0,1 ila 10 BTC tutan küçük ve orta ölçekli cüzdanların toplam arz içinde %15,9 gibi tarihi zirveye ulaştığını ortaya koyuyor. Üstelik daha büyük cüzdanların da birikimi artıyor. Santiment, 10.000-100.000 BTC arasında varlığa sahip olan cüzdanların şubat ayından bu yana zirveye ulaştığını açıkladı. Fakat 100 ila 10.000 Bitcoin içeren cüzdanlar üç yılın en düşük seviyesine düştü ve toplam arzdaki payları %45,6’ya indi.

Kripto paraların kümülatif değeri yazı hazırlandığı sırada 925 milyar dolarda bulunuyordu. Bitcoin ise 19.188 dolardan alıcı buluyor. Resesyon endişesinin ortasında Fed’in şahin açıklamalarıyla birlikte kripto paralar hiç iyi günler yaşamıyor. Ki Young Ju haklı çıkmazsa volatilitenin arttığını ve kripto paraların daha büyük düşüşler yaşadığını görebiliriz. Uzun süredir Bitcoin fiyatı dar bir aralıkta hareket ediyor.

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