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Ünlü Analiz Şirketi Açıkladı! Bitcoin İçin Hangi Değer ATH Yaptı?

Ünlü analist şirketleri Bitcoin hakkında yaptıkları tahminlerle yatırımcılara ışık tutuyor. Son gelen veriler yine bunu hedefliyor olabilir.
00:50
15 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) madencileri, hashrate’in durmaksızın artması nedeniyle bir kapitülasyon içinde olabilirler. Zincir üstü kripto analiz platformu CryptoQuant’ın görüşü de bu yöndeydi. Bununla birlikte, BTC hashrate risk oluşturmaya dahil olan tek gösterge değildi. Unutmamak gerekir ki, hashrate madencilik süreci için hesaplama gücü olarak işlev görür.

Risk Yüksek Kâr Soru İşareti

Yazım zamanında, BTC hashrate saniyede 261,576,490,591.99 ile tüm zamanların en yüksek (ATH) seviyesindeydi. Bu veriler CryptoQuant’tan elde edildi. Aynı şekilde, kripto paranın madencilik zorluğu da 9 Ekim’de düştüğü noktadan itibaren son derece yüksekti.

Madencilik zorluklarındaki artışın madencilerin gelir ve kârlarında daha fazla düşüşe yol açabileceği bilinen bir gerçek. Mevcut durumda, madenciler azalan gelir koşullarından çıkmayı zor bulabilirler. CryptoQuant, daha düşük kârlılık tam olarak gözler önünde olduğundan, Bitcoin madencilerinin yıldan yıla (YoY) %80’den daha kötü bir düşüş yaşayabileceğini belirtti.

CryptoQuant ayrıca şunları belirtti:

Bu durumda, madencilerin her bir hash’ten elde ettikleri kâr miktarı, bir önceki yıla göre %80’den fazla düşerek şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi. Mevcut piyasa ortamında madencilere oldukça düşük ödeme yapılıyor, bu da madencilerle ilgili başka bir kapitülasyona yol açabilir.

BTC madencilerinin gelirlerine bakıldığında, Eylül ayının son gününden bu yana büyük bir düşüş yaşandığı görülüyor. Bu durum, madencilerin kârlı kalmakta giderek zorlandıklarını gösteriyor. Glassnode’a göre, madencilerin 10 Ekim’de yaklaşık 1.058,09 olan geliri, yazım zamanında 908,54’e düşmüştü.

Bitcoin madencileri de blok ödüllerinin 893,75’e düşmesiyle daha fazla olumsuzluk yaşadı, özellikle de çıkarılan blok sayısı serbest düşüşte görünüyordu. Glassnode verileri 10 Ekim itibariyle kazılan BTC bloklarının 171 olduğunu gösterdi. Ancak, madencilikteki zorluk 13 Ekim itibariyle günlük blok madeni sayısının 143 olmasına yol açtı.

Bir Çıkış Yolu Var Mı?

Düşüş göz önüne alındığında, Bitcoin madencileri hızlı bir çözümün köşede olmasını bekleyebilir. Ancak, bu gibi durumlar yakın zamanda ortadan kalkmayabilir. Bu yazının yazıldığı sırada BTC 19.164 dolardan işlem görüyordu. Kripto para 380 milyar dolarlık piyasa değerini geri kazanmış olsa da, madenciler daha iyi ödül arayışlarında asgari bir canlanmadan çok daha fazlasına ihtiyaç duyabilir.

Yine de, daha ucuz elektrik, verimli donanım ve gelişmiş bir madencilik havuzu da bir rol oynayabileceğinden, yüksek bir varlık fiyatı tek garantili çıkış yolu olmayabilir. Öte yandan, kripto borsası Binance madencilere yardım etmek istiyor. Binance, 14 Ekim tarihli açıklamasında, Bitcoin madencilik sektörünü 500 milyon dolarlık bir kredi projesiyle desteklediğini kaydetti. Dolayısıyla, bu gelişme BTC madencilik topluluğu üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

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