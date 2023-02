Okuma Süresi: 2 Dakika

Tecrübeli kripto para analisti Filbfilb, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) mevcut döngüsü için uzun vadeli hedefini açıkladı. İşte analistin BTC için dikkat çeken fiyat hedefi.

Bitcoin’in Yaklaşan Blok Ödülü Yarılanmasını İşaret Etti

İkinci kimliği Filbfilb olan anonim kripto para analisti 85 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’de uzun vadeli hedefinin 180 bin dolar olduğunu söyledi. Analist, ortaya koyduğu hedefi için kilit katalizör olarak Bitcoin ağında yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşecek olan halving (yarılanma) etkinliğini işaret etti.

Her dört yılda bir gerçekleşen ve 2024’ün başında gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanması etkinliği ile piyasaya giren yeni BTC miktarını blok başına 6.25 BTC’den blok başına 3.125 BTC’ye düşürecek. Geçmiş veriler her arzın daralmasının Bitcoin fiyatındaki büyük hareketlerle aynı zamana denk geldiğini gösteriyor. Filbfilb, bu sefer de farklı bir senaryo olmayacağına, fiyatın yükseleceğine inanıyor:

Bitcoin’in yarılanma etkinliği 2024’ün Mart ayının içinde gerçekleşecek. Eğer tarihe bakacak olursak, tekrar tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerinde her türlü çılgınlığı yapmaya başlamadan önce kendinizi toparlamak için en fazla 18 ayınız var.

Filbfilb, yatırımcıların potansiyelini anlamak için her Bitcoin yarılanması etkinliğinin hemen ardından neler olduğunu detaylandıran yalnızca bir grafiğe ihtiyaç duymaları gerektiğini belirterek “Eğer sadece bir grafiğe bakacak olsaydık şüphesiz bu Bitcoin boğa piyasası karşılaştırması grafiği olurdu. Yani herkes aynı sayfada, Bitcoin bankasının üyeleri, binaları ve enflasyonu tam istihdamla dengelemeye çalışan oranları manipüle eden bankacıları yok. Kodla çalışır; her zaman öyleydi ve her zaman öyle olacak. Şimdi herkesin bildiği ekonomi dersine gelelim. Fiyat arz ve talebin bir fonksiyonudur. Bu nedenle her yarılanma etkinliğinden sonraki dönemde (grafiğin solunda) fiyatlarda bir yükseliş görüyoruz.” dedi.

Bitcoin’deki Yükselişi Desteklemesini Beklediği Gelişmeleri de Sıraladı

Analist ayrıca, bir sonraki büyük boğa koşusu için destek görevi göreceğine inandığı alandaki temel gelişmelere de dikkat çekti. Bu gelişmeler arasında BTC’nin Fidelity ve BlackRock gibi finans devlerinin kripto para piyasasına giriş yapması, AB ve İngiltere’den kripto paralar konusunda gelecek olumlu düzenleyici netlik potansiyeli ve BTC’nin El Salvador’un ardından Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yasal para birimi olarak kabul edilmesi yer alıyor.