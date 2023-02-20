Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Ünlü Analist Bitcoin İçin “Bu Olmadan Alın” Dedi ve Son Tarihi Verdi!

Tecrübeli kripto para analisti Filbfilb, en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) mevcut döngüsü için uzun vadeli hedefini açıkladı. İşte analistin BTC için dikkat çeken fiyat hedefi.
13:33
20 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tecrübeli kripto para analisti Filbfilb, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) mevcut döngüsü için uzun vadeli hedefini açıkladı. İşte analistin BTC için dikkat çeken fiyat hedefi.

Bitcoin’in Yaklaşan Blok Ödülü Yarılanmasını İşaret Etti

İkinci kimliği Filbfilb olan anonim kripto para analisti 85 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’de uzun vadeli hedefinin 180 bin dolar olduğunu söyledi. Analist, ortaya koyduğu hedefi için kilit katalizör olarak Bitcoin ağında yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşecek olan halving (yarılanma) etkinliğini işaret etti.

Her dört yılda bir gerçekleşen ve 2024’ün başında gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanması etkinliği ile piyasaya giren yeni BTC miktarını blok başına 6.25 BTC’den blok başına 3.125 BTC’ye düşürecek. Geçmiş veriler her arzın daralmasının Bitcoin fiyatındaki büyük hareketlerle aynı zamana denk geldiğini gösteriyor. Filbfilb, bu sefer de farklı bir senaryo olmayacağına, fiyatın yükseleceğine inanıyor:

Bitcoin’in yarılanma etkinliği 2024’ün Mart ayının içinde gerçekleşecek. Eğer tarihe bakacak olursak, tekrar tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerinde her türlü çılgınlığı yapmaya başlamadan önce kendinizi toparlamak için en fazla 18 ayınız var.

Filbfilb, yatırımcıların potansiyelini anlamak için her Bitcoin yarılanması etkinliğinin hemen ardından neler olduğunu detaylandıran yalnızca bir grafiğe ihtiyaç duymaları gerektiğini belirterek “Eğer sadece bir grafiğe bakacak olsaydık şüphesiz bu Bitcoin boğa piyasası karşılaştırması grafiği olurdu. Yani herkes aynı sayfada, Bitcoin bankasının üyeleri, binaları ve enflasyonu tam istihdamla dengelemeye çalışan oranları manipüle eden bankacıları yok. Kodla çalışır; her zaman öyleydi ve her zaman öyle olacak. Şimdi herkesin bildiği ekonomi dersine gelelim. Fiyat arz ve talebin bir fonksiyonudur. Bu nedenle her yarılanma etkinliğinden sonraki dönemde (grafiğin solunda) fiyatlarda bir yükseliş görüyoruz.” dedi.

Bitcoin’deki Yükselişi Desteklemesini Beklediği Gelişmeleri de Sıraladı

Analist ayrıca, bir sonraki büyük boğa koşusu için destek görevi göreceğine inandığı alandaki temel gelişmelere de dikkat çekti. Bu gelişmeler arasında BTC’nin Fidelity ve BlackRock gibi finans devlerinin kripto para piyasasına giriş yapması, AB ve İngiltere’den kripto paralar konusunda gelecek olumlu düzenleyici netlik potansiyeli ve BTC’nin El Salvador’un ardından Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yasal para birimi olarak kabul edilmesi yer alıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
Ünlü Analist: 2 Sebebi Var! Bu Altcoin 10.000 Dolara Çıkacak!
Ünlü Analist: 2 Sebebi Var! Bu Altcoin 10.000 Dolara Çıkacak!
Sadece 8 Dakikada! Kripto Para Balinası Şok Etti! 3 Altcoine Dikkat!
Sadece 8 Dakikada! Kripto Para Balinası Şok Etti! 3 Altcoine Dikkat!
Analist Kanıt da Sundu! Bitcoin’de 1’e 10 Verecek Öngörü! O Rakam Geliyor!
Analist Kanıt da Sundu! Bitcoin’de 1’e 10 Verecek Öngörü! O Rakam Geliyor!
En İyisi O! En Büyük Fon Yöneticisinden Kripto Para Yorumu!
En İyisi O! En Büyük Fon Yöneticisinden Kripto Para Yorumu!
Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde: Yükseliş Devam Edecek mi?
Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde: Yükseliş Devam Edecek mi?
Bu Kripto Sadece 1 Hafta İçinde 3 Katına Çıktı! Peki Ama Niye?
Bu Kripto Sadece 1 Hafta İçinde 3 Katına Çıktı! Peki Ama Niye?
Sırada Bunlar Var! 3 Kripto Uzmanı Güncel Durumu Değerlendirdi!
Sırada Bunlar Var! 3 Kripto Uzmanı Güncel Durumu Değerlendirdi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
İlk 10’daki Altcoinde Bu Seviye Beklenmeli! Son Durum Ne?
İlk Hedef Ulaştı Şimdi İki Katına Çıkacak! Bu Altcoine Dikkat!
Devasa Kripto Rallileri! ASTR, MINA, BNX, MAGIC ve LRC Coin Yorum!
Güvenmeyin! Bu Altcoindeki Ralli Ters Tepebilir! Kriptodaki Risk!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Araştırmacıdan Açıklama: Hata Yaptılar! Bu Altcoin’i Satanlar Başlarını Taşlara Mı Vuracak?
Sıcak Gelişme: OpenSea’de Yeni Dönem Başlıyor! Birçok Yenilik Mevcut!
Meğer İlk NFT 2008 Yılında Ortaya Çıkmış! Hem de 234$ Değerinde!
NFT Sanatçısı Rızacan Kumaş’ın Dikkat Çeken “Hatay” Paylaşımı
Murat Pak’ın Deprem İçin Oluşturduğu NFT Koleksiyonu Büyüyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023