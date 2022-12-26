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  •   Ünlü Analist 2023’e Damga Vuracak Altcoin’i Duyurdu: Ralli İçin Hazırlanıyor!

Ünlü Analist 2023’e Damga Vuracak Altcoin’i Duyurdu: Ralli İçin Hazırlanıyor!

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader'ı Rekt Capital, 2023'e damga vurmasını beklediği altcoin'i duyurdu. İşte analistin radarındaki o altcoin.
20:00
26 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Twitter’da 320 binden fazla takipçisi bulunan ve yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Rekt Capital, 2023’e damga vurmasını beklediği altcoin’i duyurdu. Analist, altcoin‘in kritik destek seviyesinin üzerinde kalmayı başardığını ve bu seviyenin üzerinde kaldığı müddetçe altcoin’in yeni yıla yükselişle başlayabileceğini belirtti.

Analistin Radarındaki O Altcoin

Analizleri ile nam salan kripto para analisti ve trader’ı Rekt Capital, bu yazının hazırlandığı sırada 24 Temmuz 2023 tarihinde olması beklenen halving (yarılanma) etkinliğine hazırlanan Litecoin‘in (LTC) 2023’e damga vurmasını bekliyor.

Analist, altcoin’e dönük beklentisin paylaşırken “LTC, yeşil bölgenin üst kısmını destek olarak başarıyla yeniden test ediyor (yani 67 dolar). Aralık ayının mum kapanışı 67 doların üzerinde olduğu sürede LTC, 2023’e yükselerek başlangıç yapmak için kendini hazırlayabilir.” ifadelerini kullandı.

Rekt Capital’in paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında Litecoin için ilk potansiyel hedef seviyenin tepe noktasının 125 dolar, ikinci potansiyel hedef seviyenin tepe noktasının ise 150 dolar civarları olduğu görülüyor.

Litecoin’in Yarılanma Etkinliği

En eski altcoin’lerden biri olan Litecoin, 2023’de önemli bir etkinlikten geçecek. 24 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmesi veya 2,520,000’ncu blokta gerçekleşmesi beklenen yarılanma etkinliği ile popüler altcoin’in blok ödülü 12.5 LTC’den 6.25 LTC’ye düşecek. Blok ödülü yarılanması etkinliği Litecoin Blockchain’inde ortalama her dört yılda bir gerçekleşir. Litecoin’in ilk blok ödülü 50 LTC’yken o zamandan bu yana düşerek 12.5 LTC’ye düştü. Blok ödülü yarılanması ile LTC’nin üretilme oranını düşürülür. Blok ödülü yarılanması periyodiktir ve Litecoin’in koduna programlanmıştır. Ağdaki yarılanma döngüsünün yaklaşık olarak 2142 yılında sona ermesi bekleniyor.

Geleneksel fiat para birimleri, hükümetlerin veya bankaların para basmasına ve enflasyona neden olmasına izin verir. Litecoin’in arzı 84 milyon LTC ile sınırlandırılmıştır. Fazladan para basmak enflasyona neden olacağından ve fazladan para basılmaması ve talebin artması durumunda arz düşeceğinden veya sabit kalacağından (daha fazla Litecoin “basılmaz”) Litecoin’in değerinin artması beklenmektedir. Bu yönüyle Litecoin, arzı sınırlı olan ve basılamayan ya da yapay olarak yaratılamayan altına benzetilmektedir.

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