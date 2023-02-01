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Popüler Ethereum ölçeklendirme çözümü ImmutableX (IMX), oyuncularını Web3'e dahil etmek isteyen oyun stüdyoları için hepsi bir arada çözümü Immutable Passport'u yakında piyasaya süreceğini duyurdu.
11:40
1 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum ölçeklendirme çözümü ImmutableX‘in (IMX) ardındaki Immutable ekibi, oyuncularını Web3’e dahil etmek isteyen oyun stüdyoları için hepsi bir arada çözümü Immutable Passport’u yakında piyasaya süreceğini duyurdu.

Immutable Passport’un Detayları

ImmutableX’in ardındaki Immutable ekibinden yapılan basın açıklamasında, “ImmutableX ekibi tarafından yürütülen müşteri araştırması, Web3’ün bileşenlerini oyunlarına entegre eden geliştirme stüdyoları için kolaylık, güvenlik, uyumluluk ve tak ve çalıştır özelliklerinin en önemli öncelikler olduğunu ortaya koydu” denildi.

Yeni araç, Xbox Gamertag veya Apple ID benzeri, oturum açma sırasında parola gerektirmeyen bir cüzdan, oyuncu profili ve kimlik doğrulama çözümü olarak öne çıkıyor. Bu, Immutable’ın kullanıcının özel anahtarlarını saklamadığı ve işlemlerin imzalanmasına dahil olmadığı anlamına geliyor.

Immutable Passport entegrasyonu ile oyuncular, güvenli bir dijital cüzdan, dolandırıcılık koruması ve Web3 oyunlarında ve pazar yerlerinde sorunsuz kimlik doğrulama gibi bir dizi araca erişebilecek.

Immutable, yeni aracın Web3 oyun stüdyolarının “ana akım kitleler arasında benimsenmeyi ve kurumsal düzeyde güvenliği artırmasına ve anlamlı oyuncu analizlerine erişimine” yardımcı olacağını söylüyor. Buna ek olarak, Immutable Passport’u entegre eden her stüdyo ImmutableX ekosistemindeki aktif oyunculara erişebilecek.

Immutable başkanı ve kurucu ortağı Robbie Ferguson, “Web3 oyunlarının bir milyar oyuncuya ulaşması için, onboarding görünmez, güvenli olmalı ve mobil, konsol veya masaüstü her oyunda çalışmalı. Immutable Passport, kullanıcıların yalnızca bir e-posta ve tek seferlik şifreyle oturum açabilecekleri, kendi kendine emanet edilebilen bir cüzdandır. Oyuncular için oyunun kurallarını değiştirecek ve kullanıcı edinme maliyetlerini radikal bir şekilde azaltacak.” sözleriyle aracın potansiyeline vurgu yaptı..

Blockchain Tabanlı Oyunların Gelişimi

Blockchain tabanlı oyunlar, Ubisoft ve Square Enix gibi büyük şirketlerin içerik oluşturucular için yeni gelir akışları yaratmak üzere kripto paralar ve değiştirilemez NFT‘leri benimsemesiyle birlikte son aylarda önemli adımlar attı.

Blockchain veri şirketi DappRadar’ın 2022’nin Ağustos ayında yayımladığı ve yeni Web3 oyunlarının geliştirilmesi için 748 milyon dolar toplandığını belirttiği bir raporda Web3 oyunlarına yapılan geliştirme ve yatırımın önemine vurgu yapıldı.

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