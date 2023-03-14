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Popüler altcoin Fantom’un (FTM) fiyatı kısa vadeli bir düzeltmeyi tamamlamasının ardından önemli bir yükseliş hareketinin son bölümünü başlatmış olabilir.

FTM Yükseliş Hareketi!

FTM fiyatı, Ocak 2022’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından beri alçalan bir direnç çizgisinin altına düşmüştü. Yaşanan gerileme kripto para biriminin Kasım 2022 tarihinde 0,164 dolara gerilemesine 0,20 dolarlık destek alanından bir kırılmaya neden oldu. Ancak bunun bir sapma olduğu ortaya çıktı ve o zamandan beri Fantom fiyatı arttı.

Yukarı yönlü hareketten önce RSI’da bir yükseliş sapması oluşmuştu. Ayrıca, gösterge şu anda 50’nin üzerinde, bu da yükseliş eğiliminin bir başka işareti olabilir. Fiyat artışı etkisini sürdürerek Ocak ayında 0,655 dolara kadar yükselmesine olanak sağladı. Kripto para biriminin fiyatı daha sonra 0,39 dolarlık yatay alandan sıçrayarak uzun bir alt fitil oluşturdu ve bunu destek olarak onayladı.

FTM’deki artış devam ederse bir sonraki en yakın direnç 1,15 dolarda olabilir. Öte yandan, 0,39 doların altında bir kapanış, 0,20 dolara doğru bir düşüşe yol açabilir. Günlük zaman dilimi grafikleri, haftalık okumalarla aynı hizada ve yukarı yönlü hareketin devamını destekleyebilir. Analistlere göre bu hareketin birkaç nedeni var.

FTM’ de Yükseliş İşareti!

İlk olarak, fiyat önceki yükselen kanalın direnç çizgisinde sıçradıktan sonra dördüncü dalga gerilemesini tamamlamış görünüyor. İkincisi, günlük RSI 50’nin üzerine çıktı. Son olarak FTM token fiyatı kısa vadeli alçalan bir direnç çizgisinden kırılma sürecinde. Uzmanlara göre kripto para birimi bu kırılma sürecini önümüzdeki 24 saat içinde onaylanabilir.

Öte yandan dördüncü dalganın 0,30 doların altına düşmesi, bu yükseliş tahminini geçersiz kılabilir. Bu durumda FTM fiyatı bir kez daha 0,20 dolara düşebilir. Sonuç olarak en olası FTM fiyat tahmini, en az 0,87 dolara ve muhtemelen 1,15-1,22 dolara doğru bir artış. Bu durum 0,30 doların altına düşüşle geçersiz kılınabilir ve FTM fiyatı 0,20 ABD dolarına düşebilir.