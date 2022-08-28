Litecoin (LTC), piyasa değerine göre en büyük 20 kripto para listesinden çıkmış olsa da şu anda düşük değerli kripto paralardan biri. Bu bakımdan hızla ve güçlü bir çıkış yapabilir.

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Litecoin (LTC), piyasa değerine göre en büyük 20 kripto para listesinden çıkmış olsa da şu anda ucuz kripto paralardan biri. Aslında, bir sonraki boğa piyasasında güçlü bir yükseliş için en yüksek potansiyele sahip en iyi kripto paralar arasında yer alıyor.

LTC’de Son Durum

Litecoin, Haziran ve Temmuz aylarındaki yardım rallisi sırasında en iyi performans gösteren kripto para olmadı. Ancak, yatırımcılar yine de portföylerine eklemeyi düşünmeli. Neden? Niye? Başlangıç ​​olarak, Litecoin’de toplam adres sayısı son 6 ayda istikrarlı bir şekilde arttı. Bu, fiyatının bu dönemde büyük bir darbe almasına rağmen, sağlıklı talebin bir işaretidir.

Litecoin, 26 Ağustos’ta 3.73 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve toplamda 151 milyon adrese sahipti. Piyasa değerini toplam adreslere bölersek, ağın adres başına değerinin 24 dolar olduğunu buluruz. Bu çıkarımı bir perspektife oturtabilmek için, Bitcoin‘in adres başına ağ değeri 380 dolarda iken Ethereum‘un bin 126 dolarda. Uniswap, piyasa değerine göre Litecoin’e daha yakın bir noktada ve adres başına ağ değeri 4 bin 210 dolarda.

Söz konusu ağlar arasındaki karşılaştırma, Litecoin’in ucuz olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla, kısa ve uzun vadede en fazla büyüme potansiyeline sahip altcoin olabilir. Örneğin, yazının yazıldığı sırada LTC, çoğu kripto para gibi önemli bir negatif primle işlem görüyordu. Genelden bakıldığında ise ATH’ının yüzde 87,2 altında işlem gördüğü görülüyor.

LTC’nin Günlük Yok Edilen Para metriği, özellikle işlem fiyatında çok sayıda harcanmamış UTXO olduğunu da ortaya koyuyor. Bu, bazı kısa vadeli kar alma örnekleri olmasına rağmen, birçok yatırımcının kripto paralarını satmadan tuttuğunun bir işareti.

Litecoin’in Kısa ve Uzun Vadeli Görünümü

Yazım sırasında 53,11 dolardan işlem gören Litecoin, yılın en düşük seviyesinden büyük çıkış yaptığını gösteriyor. Bununla birlikte, hala dibe yakın ve mevcut düşüş trendinin ortasında hala daha fazla aşağı yönde hareket yapabilir. Bunun nedeni, Litecoin’in kripto para piyasalarının geri kalanıyla güçlü bir şekilde korele hareket etmesi.

Öte yandan, Litecoin’in ucuz olması ayı piyasasının sona ermesiyle onu en çekici kripto paralardan biri haline getirebilir. Altcoin’in gizliliğe odaklanması ve merkeziyetsiz doğası gibi özellikleri bu noktada ek avantajlar sağlıyor.