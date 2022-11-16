Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Türk Yatırımcılar Bu 10 Kripto Paraya Bayılıyor!

Türkler en fazla hangi kripto paralara ilgi gösteriyor? Bitcoin neden onlar için pek iyi bir yatırım seçeneği değil?
15:46
16 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ülkemizde oldukça fazla kripto para yatırımcısı var ve bölgede kripto paralar en yoğun ilgi gösteren ülke biziz. Özellikle 2017 yılından bu yana kripto paralar Türkiye’de daha fazla ilgi görmeye başladı. Uzun vadeli yatırımcıların bir kısmı hayatına yeni milyonerler olarak devam ediyor büyük kalabalıklar ise tecrübesizliklerinin bedelini kaybettikleri ana paralarıyla ödedi.

Türklerin Aldığı 10 Kripto Para

Öncelikle bu veriyi tüm borsalardan tek tek toplamak çok zor. Neyse ki bunu bizim yerimize yapan 21milyon.com var. Türk borsalarındaki hacim ve diğer verileri derleyerek altcoinlerle ilgili kılavuzlar yayınlanıyor. Bu noktada 21milyon.com sürekli eliminin altında bir kaynak ve Türk yatırımcıları tanımak için harika bir araç.

Peki Türkiye merkezli kripto para borsalarında en fazla ilgi gören 10 kripto para hangileri? Son 24 saatin verileri bize USDT’nin ilk sırada olduğunu söylüyor. Listenin devamı ise aşağıda;

Bitcoin’in global borsalarda hacimde 4 veya 5’inci sıraya düştüğünü pek göremezsiniz. Ancak Türkiye merkezli borsalarda bu standart çünkü Türk yatırımcılar Bitcoin’i uzun vadede iyi bir kazanç fırsatı olarak görmüyor. Peki ama neden?

Kripto Paralar ve Türkiye

Türk insanının özellikleri onların kripto paralara bakışını ve yatırım yaklaşımını da etkiliyor. Örneğin meme tokenler veya hacimsiz taraftar tokenler alanına para yatıran çok fazla yatırımcı var. İnsanlar Bitcoin’in uzun vadede astronomik kazançlar getireceğine inanmadığı için 1 dolar olmasını umdukları meme tokenleri 0,00001 dolar gibi rakamlardan satın alıyor. Evet, SHIB geçtiğimiz yıl 8-9 sıfırlı günlerinden 4 sıfıra yükseldi ancak bu büyüme sürdürülebilir değil. Matematik kimin umurunda ki?

Meme tokenler dışında Türk yatırımcıların en fazla alaka gösterdiği altcoin grubu yüksek riskli varlıklardır. LUNC ve LUNA bunların başında geliyor. Birçok yatırımcı yeniden 50 dolar olur umuduydu 20,5 ve 1 dolardan LUNA aldı. Ancak LUNA bol sıfırlı bir seviyeye düştükten sonra LUNC’ye dönüştü. Elinde LUNA tutan yatırımcılar için varlıklarının %1’i veya ona yakın bir seviyede yeni LUNA tokenleri verildi. Neyse ki FTX Token (FTT) Türkiye merkezli kripto para borsalarında işlem görmüyor. İkinci LUNA vakasını kesinlikle yaşardık. Belki de global borsaları kullanan Türk yatırımcılar bunu zaten yaşamıştır?

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Ethereum Adı Nasıl Ortaya Çıktı; Vitalik Butarin Bu İsmi Nasıl Buldu Hiç Düşündünüz Mü?
Ethereum Adı Nasıl Ortaya Çıktı; Vitalik Butarin Bu İsmi Nasıl Buldu Hiç Düşündünüz Mü?
1 Shiba Coin Kaç TL? Dogecoin (DOGE) Alınır Mı?
1 Shiba Coin Kaç TL? Dogecoin (DOGE) Alınır Mı?
Büyük Çıkışın Ayak Sesleri! Bu Altcoin’in İhraççısından Anlamlı Paylaşım!
Büyük Çıkışın Ayak Sesleri! Bu Altcoin’in İhraççısından Anlamlı Paylaşım!
Son Dakika: FTX Sonrası Diğer Kripto Devi Kötü Haberi Verdi!
Son Dakika: FTX Sonrası Diğer Kripto Devi Kötü Haberi Verdi!
Veriler Tarihi Fırsata İşaret Ediyor: Ayı Piyasasında Bu Altcoin Kaçırılmamalı!
Veriler Tarihi Fırsata İşaret Ediyor: Ayı Piyasasında Bu Altcoin Kaçırılmamalı!
Bitcoin’deki (BTC) Düşüş En Çok O Kesimi Vurdu: 3’te 1! Listede Türkiye’de Var!
Bitcoin’deki (BTC) Düşüş En Çok O Kesimi Vurdu: 3’te 1! Listede Türkiye’de Var!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Kripto Paralarda Son Durum: BTC, Ethereum, Solana, Dogecoin, Shiba ve Diğerleri
Kripto Paralarda Son Durum: BTC, Ethereum, Solana, Dogecoin, Shiba ve Diğerleri
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022