Türkler en fazla hangi kripto paralara ilgi gösteriyor? Bitcoin neden onlar için pek iyi bir yatırım seçeneği değil?

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Ülkemizde oldukça fazla kripto para yatırımcısı var ve bölgede kripto paralar en yoğun ilgi gösteren ülke biziz. Özellikle 2017 yılından bu yana kripto paralar Türkiye’de daha fazla ilgi görmeye başladı. Uzun vadeli yatırımcıların bir kısmı hayatına yeni milyonerler olarak devam ediyor büyük kalabalıklar ise tecrübesizliklerinin bedelini kaybettikleri ana paralarıyla ödedi.

Türklerin Aldığı 10 Kripto Para

Öncelikle bu veriyi tüm borsalardan tek tek toplamak çok zor. Neyse ki bunu bizim yerimize yapan 21milyon.com var. Türk borsalarındaki hacim ve diğer verileri derleyerek altcoinlerle ilgili kılavuzlar yayınlanıyor. Bu noktada 21milyon.com sürekli eliminin altında bir kaynak ve Türk yatırımcıları tanımak için harika bir araç.

Peki Türkiye merkezli kripto para borsalarında en fazla ilgi gören 10 kripto para hangileri? Son 24 saatin verileri bize USDT’nin ilk sırada olduğunu söylüyor. Listenin devamı ise aşağıda;

Bitcoin’in global borsalarda hacimde 4 veya 5’inci sıraya düştüğünü pek göremezsiniz. Ancak Türkiye merkezli borsalarda bu standart çünkü Türk yatırımcılar Bitcoin’i uzun vadede iyi bir kazanç fırsatı olarak görmüyor. Peki ama neden?

Kripto Paralar ve Türkiye

Türk insanının özellikleri onların kripto paralara bakışını ve yatırım yaklaşımını da etkiliyor. Örneğin meme tokenler veya hacimsiz taraftar tokenler alanına para yatıran çok fazla yatırımcı var. İnsanlar Bitcoin’in uzun vadede astronomik kazançlar getireceğine inanmadığı için 1 dolar olmasını umdukları meme tokenleri 0,00001 dolar gibi rakamlardan satın alıyor. Evet, SHIB geçtiğimiz yıl 8-9 sıfırlı günlerinden 4 sıfıra yükseldi ancak bu büyüme sürdürülebilir değil. Matematik kimin umurunda ki?

Meme tokenler dışında Türk yatırımcıların en fazla alaka gösterdiği altcoin grubu yüksek riskli varlıklardır. LUNC ve LUNA bunların başında geliyor. Birçok yatırımcı yeniden 50 dolar olur umuduydu 20,5 ve 1 dolardan LUNA aldı. Ancak LUNA bol sıfırlı bir seviyeye düştükten sonra LUNC’ye dönüştü. Elinde LUNA tutan yatırımcılar için varlıklarının %1’i veya ona yakın bir seviyede yeni LUNA tokenleri verildi. Neyse ki FTX Token (FTT) Türkiye merkezli kripto para borsalarında işlem görmüyor. İkinci LUNA vakasını kesinlikle yaşardık. Belki de global borsaları kullanan Türk yatırımcılar bunu zaten yaşamıştır?