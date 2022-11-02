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Bitcoin (BTC) makroekonomik kaos ortamında ayakta kalmaya çalışırken, önde gelen bir yönetici en kötüsünün henüz yaşanmadığını iddia ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), bugün politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Blockchain platformu Tezos’un kurucusuna göre, yüksek faiz ortamında mevcut kripto kışı “daha da kötüleşecek”. Kathleen Breitman, Çarşamba günü Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen Web Zirvesi konferansında CNBC’ye önemli açıklamalar yaptı. Breitman, Dune Analytics‘ten alınan verilere göre, işlem hacminin Eylül 2021’de 2,9 milyar dolardan Eylül 2022’de 349 milyon dolara düştüğü NFT pazar yeri OpenSea’ye dikkat çekerek sektörün alarm verdiğini belirtti. Sektörün hala domino etkisi yaratan iflaslar, işten çıkarmalar ve krizlerle boğuştuğunu vurgulayan yönetici, Fed’in para politikasının ne kadar devam edeceğini kestirmenin zor olacağını ifade etti. Yöneticiye göre, Bitcoin’deki düşüş daha da derinleşebilir.

Ekonomistlerin gelecek yıl Federal Rezerv faiz artırımlarına son vereceğini iddia ediyor. Breitman kripto para sektörünün öncelikle yatırımcılara güven hissini yeniden vermesi gerektiğini ve bunun zaman alacağını söyledi. Kripto paraların daha fazla ülke tarafından benimsenmesi ve regüle edilmesi piyasanın dayanıklılığını ve işlevini artırabilir. Breitman’ın kurucu ortağı olduğu Tezos, Ethereum (ETH) gibi akıllı bir sözleşme platformudur. Arthur Breitman ve Kathleen Breitman 2017 yılında yaptıkları bir kampanya ile Bitcoin ve Ethereum olarak toplamda 232 milyon dolar değerinde bir fon topladılar. Yönetici, ayı piyasaının bazı projeler için fırsatlar sunfuğunu da ekledi.

Kalıcı Buzul Çağı!

New York üniversitesinde ekonomi profesörü olan ”Siyah Kuğu” kitabının yazarı, Naseem Taleb da mevcut kripto kışının öncekilerden farklı olduğuna inanıyor. Akademisyene göre, piyasaları kasıp kavuran kış, kalıcı bir ‘buzu çağı’na dönüşebilir. Dolayısıyla makroekonomik şartların neden olduğu kaos, geçici ve mevsimsel olmayabilir. Bitcoin’in döngülerini dikkate alan analistler kripto kışını dipten alımlara fırsat veren kısa bir süreç olarak tanımlıyor.

Ancak, hem resesyon riski hem de sektördeki krizler bu sefer kripto kışına tamamen yeni bir anlam yükledi. Örneğin piyasa, 2018/2019’da bir kripto kışı yaşadı. Birçok ayı piyasası birkaç ay sürerken, bu bir yıldan fazla sürdü. Bitcoin’in enflasyona karşı koruma algısını yitirirken, Fed’in faiz artırımları hala risk teşkil ediyor. Kripto para piyasası, Rusya-Ukrayna savaşının ilk şok etkilerini atlattı fakat şimdi farklı bir tehlike ortaya çıktı. Resesyon riski, birçok ekonomistin sık sık dile getirdiği popüler bir konu oldu.