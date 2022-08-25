Bugünün Tezos (XTZ) fiyat analizi, gün içinde yükseliş trendini sürdürme çabasında. Altcoin'in fiyatı gün içinde yükseliş trendinde değil ve aslında fiyattaki toparlanma 20 Ağustos'tan beri devam ediyor.

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Bugünün Tezos (XTZ) fiyat analizi, gün içi yükseliş trendini sürdürme çabasına işaret ediyor. Altcoin’in fiyatı gün içinde yükseliş trendinde değil ancak fiyattaki toparlanma 20 Ağustos’tan beri devam ediyor. Şimdi, yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini veya bunun bir yükseliş tuzağı olup olmadığını izlemek ilginç olacak.

Tezos Fiyatı Toparlanıyor

XTZ, genel satış baskısına rağmen yükseliş trendinde. Şu an itibariyle, fiyatın yükselen dipler yaparak yükseldiği görülüyor. Ancak, 17 Ağustos’ta 2,03 dolarda bir tepe oluşturmasının ardından bu formasyon bozuldu. Alıcılar, 1,54 dolar civarında bir ikili dip yapısı oluşturdu ve bu da geri sıçrama ile sonuçlandı.

Günlük grafikte XTZ, son zamanlarda genel görünümdeki zayıflığı ve 50 günlük üstel hareketli ortalamanın net bir dökümünü gösteren düşüş trendini işaret eden bir “Bayrak ve Direk Modeli” oluşturdu.

Fiyat, ortalamanın üzerinde hacimlerle birlikte formasyonun desteğini kırdı ve düşüş trendine girdi. XTZ’nin yükselen fiyatıyla birlikte hacimin düşmesi ise oldukça olumsuz. Çünkü hacim düşerken fiyat yükselirse, satın alım yapanın büyük para olmadığı ve büyük paranın pozisyonundan yavaş yavaş çıkmaya başlayacağı ihtimali yüksek demektir.

Tezos fiyatı, önceki düşüşün dip seviyelerinden destek alarak günlük grafikte daha yüksek dipler yaptı. Şimdi XTZ fiyatı için bir direnç görevi görecek olan 1,72 dolara kadar olan bu son destekten bir miktar geri çekilme beklenebilir. Öte yandan, günlük seansın en düşük seviyesinin altında gelecek günlük mum kapanışı, geleceğe dönük düşüş ihtimalini güçlendirebilir. Bu durumda, fiyat 1.52 doları test etmek isteyebilir.

İki saatlik zaman diliminde, yukarı yönlü hareketi işaret eden “Ters Omuz Baş ve Omuz” formasyonu oluşumu ve fiyatta bir geri çekilme olduğunu görülüyor. Fiyat, saatlik grafikte 1,65 doların üzerinde kapanış yapabilirse 1,72 dolara kadar yükseliş beklenebilir. XTZ için şu anda en yakın destek 1,52 dolarda. En yakın direnç ise 1,72 dolarda. Gelecek satın alım baskısıyla fiyatı 1,90 dolara kadar çıkabilir.

Alım Yapmak için Acele Edilmemeli

XTZ, şu anda tüm zaman dilimlerinde hafif yükseliş trendinde. Günlük zaman diliminde 1,72 doların üzerinde gelecek mum kapanışıyla alım yönlü ticaret yapılabilir. Bu sebeple Tezos‘da alım yapmak için gün kapanışı beklenmeli.

XTZ, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,74 düşüşle 1,63 dolardan alınıp satılıyor.