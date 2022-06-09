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Terra’daki Hırsızlığın Detayları Ortaya Çıktı! İşte Şok Eden Rapor!

Terra (LUNA) krizindeki soruşturma tüm hızıyla devam ederken, her geçen gün şaşırtıcı yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. 
17:30
9 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Terra (LUNA) krizindeki soruşturma tüm hızıyla devam ederken, her geçen gün şaşırtıcı yeni gelişmeler ortaya çıkıyor.

Reservlerden 80 Bitcoin, Çalınmış

Seul Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, bir Terraform Labs çalışanı, yaklaşık 2.39 milyon dolar değerinde 80 Bitcoin (BTC) çaldı. Yapılan duyuruda bu kişinin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Terraform Labs, UST ve LUNA fiyatlarının düştüğü Mayıs ayı ortasında küresel çapta  bir kaosa neden oldu.  Bununla birlikte, Terra’nın kurucusu Do Kwon’un veya başka herhangi bir çalışanın Bitcoin hırsızlığı olayında karışıp karışmadığı hala belli değil. Güney Koreli yetkililer, şu anda Terra’nın geçmiş verilerini ve çalışanlarını araştırıyor.
Güney Kore Yonhap Haber Ajansı’nın 9 Haziran’da bildirdiğine göre, Terraform Labs’ın bir çalışanı Mayıs ayında Terra’nın UST ve LUNA çöküşü sırasında yaklaşık 2.39 milyon dolar değerinde 80 Bitcoin çaldı. Polis şu anda Terraform Labs çalışanının Bitcoin’leri nasıl çaldığını araştırıyor. İlk değerlendirmeye göre çalışan, stablecoin UST’nin dolara istikrarını desteklemek için tutulan Bitcoin rezervlerini zimmetine geçirmiş görünüyor. Olaydan sonra Luna Vakfı (LFG), Bitcoin varlıklarının çoğunu sattığını ve rezervlerde sadece 300 Bitcoin kaldığını açıklamıştı. Polis, Mayıs ayı ortasında soruşturma başlattı ve yerel borsalardan ilgili fonların dondurulmasını istedi. Ancak, güvenilir bir raporun hazırlanması, uluslararası borsaların dahil olması nedeniyle zaman alabilir. Seul polisi tarafından şu açıklama yapıldı:
Birden fazla hırsızlığın olup olmadığı veya Terraform Labs CEO’su Kwon Do-hyung’un bu olaya karışıp karışmadığı hala bilinmiyor.

Kurtarma Planı, Fiyaskoya Dönebilir

Polis, Do Kwon ve ilgili taraflara yapılan önceki transferleri veya fon akışını aktif olarak araştırıyor. Bu arada, Terra’nın kurucu ortağı Daniel Shin, Terra’nın çöküşüne yönelik herhangi usulsüzlük veya dolandırıcılık iddiasını reddetti. Do Kwon ve Terra’nın çöküşüyle ​​ilgili soruşturma ve davalar yatırımcıların güvenini kaybetmesine neden oldu. LUNA fiyatı düşmeye devam ederken Terra 2.0 kurtarma planları başarısız oluyor gibi görünüyor.
LUNA fiyatı son 24 saatte %19 düşüşle an itibariyle 2.94 dolardan işlem görüyor. Terra 2.0, dün tüm zamanların en düşük seviyesi olan 1,96 doları gördü. LUNA fiyatı son 8 günde yaklaşık %75 düştü. Terra’daki çöküşe rağmen, yatırımcı sayısının 5 katına çıktığını ortaya koyan raporlar şok etkisi yarattı. Uzmanlara göre, LUNA piyasasın yeni meme coin’i olmaya aday.

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