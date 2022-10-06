Güney Koreli yetkililer firari Terra kurucusu Do Kwon'u ülkeye dönmeye zorlamak ve Terra ekosisteminin 60 milyar dolarlık çöküşüyle ilgili suçlamalarla yüzleşmesi için kritik bir karar aldı.

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Güney Koreli yetkililer firari Terra kurucusu Do Kwon’u ülkeye dönmeye zorlamak ve Terra ekosisteminin 60 milyar dolarlık çöküşüyle ilgili suçlamalarla yüzleşmesi için pasaportunu iade etmesini talep etti.

14 Gün İçinde İade Etmesi Gerekiyor

Bir süredir Interpol’ün radarında olan Terra kurucusu Do Kwon‘un nerede olduğu hala tespit edilebilmiş değil. Kwon’un ülkeye dönmeye zorlamak isteyen yetkililer, Güney Koreli Dışişleri Bakanlığı kararı ile Terra kurucusunun pasaportunu iade etmesini talep etti. Terra kurucusunun 14 gün içinde iade etmemesi durumunda pasaportu otomatik olarak iptal edilecek.

Terra ekosisteminin çöküşü, kripto para tarihinde yatırımcılar arasında büyük bir yıkıma neden olması bakımından oldukça kritik öneme sahip. Bu bağlamda firari Terra ekosisteminin kurucusu Kwon, diğer beş kişiyle birlikte Güney Kore’de uygulanan sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor. Kwon ise bu yöndeki tüm suçlamaları reddediyor.

Kwon’un Varlıkları Donduruldu

Güney Koreli savcılar 5 Ekim’de önemli bir girişimde bulunarak Kwon’a ait 39.6 milyon dolar değerindeki kripto paranın dondurulduğunu bildirdi. Bundan önce Luna Foundation Guard’ın 3 bin 313 Bitcoin’i kripto para borsaları KuCoin ve OKX‘e taşıdığı iddia edilmiş ancak firari Terra kurucusu kişisel Twitter hesabından iddiaların asılsız olduğunu belirterek suçlamayı reddetmiş ve şunları söylemişti:

Bu yalanı yaymanın ardındaki motivasyonu anlamıyorum. Amaç ne? Kucoin ve OkEx’i bile kullanmıyorum, ticaret yapacak zamanım yok, hiçbir fonum dondurulmadı. Kimin fonlarını dondurduklarını bilmiyorum ama onlar için iyi, umarım iyi kullanırlar.

Ayrıca Güney Koreli yetkililere seslenen Kwon, “Kripto paraların devlet kurumlarını siyasi kazanç için kendi halklarına karşı silahlandıran ülkelerde popüler olması şaşırtıcı değil. Ektiğinizi biçiyorsunuz. Unutmayın devrimler içeriden başlar.” ifadelerini kullanarak yüklenmişti.

Kwon, daha önce soruşturma açılması durumunda yetkililerle işbirliği yapacağını belirtse de birden fazla talebe ve mahkeme emrine rağmen henüz işbirliği yapmış değil.