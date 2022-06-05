Terra (LUNA) krizi, küresel çapta şok dalgaları yaratırken, kripto para piyasasındaki diğer stablecoin projeleri de benzer felaketleri yaşamamak için önlemler almaya başladı.

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Terra (LUNA) krizi, küresel çapta şok dalgaları yaratırken, kripto para piyasasındaki diğer stablecoin projeleri de benzer felaketleri yaşamamak için önlemler almaya başladı.

Tron, Şeffalığı ve Rezerv Miktarını Artırıyor

Mayıs’ta Terra (LUNA) ekossisteminin stablecoin’i UST’nin tamamen çöküşünün ardından TRON, bu sabah kendi stablecoin’ini destekleyen sermaye miktarını önemli ölçüde artırma planını duyurdu. USDD, başlangıçta Terra’nın algoritmik stabilcoin’i UST’nin neredeyse kopyası olarak değerlendirildi. Tron, stablecoin’i 5 Mayıs’ta piyasaya sürdü. Tron CEO’su, öncelikle projedeki seffaflığın artırıldığını açıkladı. Yönetici ayrıca, kripto paralar ve diğer stablecoin’lerden oluşan bir rezervin toplandığını açıkladı. Bu reserv oranı, ihraç edilen toplam USDD miktarının en az %130’unda tutulacak.

Yayınladığı bir haber bülteninde TRON, bu teminat oranını “garantili” olarak nitelendirdi ve 5 Haziran’dan itibaren TRON DAO Reserve’in web sitesinde teminat oranı hakkında gerçek zamanlı güncellemeler yayınlamaya başlayacağını söyledi. Bir TRON sözcüsüne göre, rezerv 14.040 Bitcoin (yaklaşık 418 milyon dolar), 140 milyon USDT ve 1.9 milyar TRX’in yanı sıra bir yakım sözleşmesinde 8.29 milyar TRX içeriyor. Sun, yaptığı açıklamasa şunları söyledi:

USDD’yi hibrit bir modele yükseltmek istiyoruz. Yani bir tarafta algoritmik bir stablecoin’imiz var, diğer tarafta ise TRON DAO Rezervi var

Risk, Devam Ediyor mu?

UST, Mayıs ayının ortasında dolara endeksini kaybetti. Bu krizden etkilenen LUNA da ağır darbe aldı ve 40 milyar dolarlık piyasa değeri adeta buhar oldu. Bu süreçte, projeyi kurtarmak için milyarlarca dolarlık Bitcoin satıldı ancak bunların hiçbiri işe yaramadı. Justin SUN, toplam dolaşımdaki arzı 667 milyon dolara ulaşan USDD için umutlu olduğunu yineledi. Terra gibi, TRON da riskli piyasa koşullarında USDD’yi desteklemek için milyarlarca dolar değerinde Bitcoin ve diğer kripto para birimleri rezervi oluşturma niyetinin sinyallerini vermişti. Yine de, bu güvenlik önlemleri UST’nin çöküş sürecinde son derecede etkisiz kaldı. Çöküşünden önce en büyük üçüncü stablecoin konumunda olan, Mayıs ayının ortasında dolara endeksini kaybetti. Bu krizden etkilenen LUNA da ağır darbe aldı ve 40 milyar dolarlık piyasa değeri adeta buhar oldu. Bu süreçte, projeyi kurtarmak için milyarlarca dolarlık Bitcoin satıldı ancak bunların hiçbiri işe yaramadı. Justin SUN, toplam dolaşımdaki arzı 667 milyon dolara ulaşan USDD için umutlu olduğunu yineledi.