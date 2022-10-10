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Terra Classic’te (LUNC) Umut Belirtileri! Bomba Teklif Geldi! Fiyat Yükseliyor!

Terra Classic (LUNC) gündemde kalmaya devam ederken,  topluluktan gelen yeni fikirler yeniden diriliş projesi için umut oluyor. 
12:30
10 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) gündemde kalmaya devam ederken, topluluktan gelen yeni fikirler yeniden diriliş projesi için umut oluyor.

TerraClassicUSD (USTC): Kurtarma Yol Haritası Açıklandı

TerraClassicUSD (USTC), Pazar günü Terra Classic çekirdek geliştiricisi Zaradar olarak da bilinen Tobias Andersen tarafından uzun zamandır beklenen USTC’yi yeniden dolara sabitleme önerisinin yayınlanmasının ardından son 24 saat içinde yükseldi.  Mayıs ayında çöken ve  artık kullanılmayan USD stablecoin, son 24 saatte %13,49 artışla an itibariye 0,03311 dolardan işlem görüyor. Ancak hale hedeften çok uzakta. Bununla birlikte bazı olumlu gelişmeler meydana geliyor. Stablecoin’in piyasa değeri de yaklaşık 50 milyon dolar artarak %14’ün üzerinde artış kaydetti, işlem hacmi ise %700’ün üzerinde artarak şu anda 76,7 milyon dolara ulaştı. Zaradar’ın USTC’yi yeniden düzenleme önerisi sonunda açıklandı. Özellikle, çekirdek geliştirici, stablecoin‘e dolara endeksli değerini geri kazandırmak için teklifinde Kantitatif Sıkılaştırma yolunu izlemeyi seçti.

Geliştirici, vergi/yakımlara ve staking ödüllerinde artan faiz oranlarına ek olarak, “bölünmüş havuzlar” gibi yeni özellikler ekleyerek ve sonunda volatiliteye karşı geliştirilmiş korumalarla takasları yeniden etkinleştirerek USTC’yi yeniden sermayelendirmeyi teklif ediyor. Bu bölümlenmiş havuzlar, ağdaki girişimcilerin havuzdaki ticari faaliyetler için kullanılmak üzere yeni token’lar yayınlamasına izin verecek. Özellikle, bu havuzlar Terra Classic (LUNC) ile aktifleştirilirken, USTC ile çift yönlü takaslar bu emtia token’ların havuzdan çıkmasını sağlayacak. Teklifte bazı detayların net olmadığını belirtmekte fayda var. Örneğin, geliştirici genellikle gerekli sermayeyi çekmek için ağ büyümesine ve daha iyi sermaye kontrollerine izin vermek ve ekonomik istikrarı sağlamak için bir dizi özelliğin uygulanması gerektiğini belirtti. Ancak bu yeni özellikler detaylı bir şekilde belirtilmemiş. Zaradar, ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşacağını vurguladı.

Teklif, Destek Gördü!

Terra Classic topluluğundaki en etkili seslerden biri ve geliştiricilerinden biri olan Vegas, Zaradar’ın teklifini desteklediğini belirtti. Geliştiriciye göre, Zaradar’ın planı LUNC topluluğunun çıkarlarına ters düşmüyor. Bu arada, başlangıçta daha fazla LUNC basmak istediği için topluluk içinde çok fazla tepki ile karşılaşan diğer bir geliştirici Alex Forshaw, Zaradar’ın teklifini açık bulmadığını belirtti. Forshaw’a göre, bazı önemli noktalar belirsizliğini koruyor. Ancak geliştirici, takip eden görüşmelerde Zaradar’ın bu konulara daha fazla ışık tutmasına izin verilmesi gerektiğine inanıyor.

Öte yandan, topluluğun en büyük influencerlarından biri olan Classy Crypto, Zaradar’ın teklifini okuduğu en iyi re-peg (yeniden dolarak endekslsme) teklifi olarak nitelendirdi. Geçen hafta, Forshaw ve Zaradar USTC’yi yeniden ayağa kaldırmak için daha fazla LUNC basmanın doğru olup olmadığı konusunda hararetli bir tartışmaya girmişlerdi.

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