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Terra Classic’te (LUNC) Tehlike Çanları: Analistten Korkutan Uyarı Geldi!

Terra Classic (LUNC) yatırımcıların yeni umudu olurken, önde gelen bir analit LUNC fiyat hareketine dair önemli bir uyarıda bulundu.
12:00
14 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) yatırımcıların yeni umudu olurken, önde gelen bir analist LUNC fiyat hareketine dair önemli bir uyarıda bulundu.

OBV: LUNC, İvme Kaybedecek!

Bugün attığı bir tweet’te, LUNC grafiğini paylaşan bir analist çarpıcı açıklamalar yaptı. Piyasada  IncomeSharks olarak bilinen analist, LUNC’un önceki yükseliş trend çizgisinin altında kalmaya devam ettiği için büyük oranda düşüş kaydedeceğini iddia etti.  Ek olarak, analist, LUNC’un işlem hacminin düşmeye devam ettiğine dikkat çekti. Analist özellikle Denge Hacmi (OBV) indikatörüne dikkat çekti. OBV, hacim tabanlı bir teknik göstergedir. Basitçe söylemek gerekirse, ‘kripto paraların alım ve satım baskısını’ ölçer. OBV, bir varlığın işlem hacminin kümülatif toplamıdır.

Bu metrikteki düşüşe işaret eden analist, LUNC’un sert bir düşüş yaşayacağı belirtti. Eylül ayı başlarında, LUNC  %300’ün üzerinde değer kazanmıştı. Etkileyici ralli, LUNC arzını 10 milyara indirme sözü veren Terra Classic çekirdek geliştiricisi Edward Kim’in %1,2 vergi/yakım önerisinden doğan hype ortamından kaynaklandı.

Yeni Bir DOGE mi Doğuyor?

Ancak, vergi parametresinin uygulamasından sonra hacimler önemli ölçüde düşmüştü. % 1,2’lik vergi/yakım uygulamasına karşı çıkan  Terra geliştiricisi Alex Forshaw, zincirdeki hacimlerin o zamandan beri %90’a kadar düştüğünü tahmin ediyor. Sonuç olarak, şimdiye kadar sadece yaklaşık 5,5 milyar LUNC bu uygulama tarafından yakıldı. LUNC fiyatı, son haftalarda 0.0003 dolar fiyat noktasında konsolide olurken Eylül ayı başlarında elde edilen kazançların %40’ından fazlası kaybedildi. Özellikle, Eylül ayında Santiment Feed, LUNC’nin fiyat hareketlerinin geçen yıl DOGE ile birçok benzerlik taşıdığını vurguladı ve şu anda %300 rallisinin ardından konsolidasyon döneminin geldiğini görüyoruz.

LUNC şu anda, son 24 saatte % 3 artışla ve geçen hafta % 5 düşüşle an itibariye 0,002828 dolardan işlem görüyor. Geliştiriciler, LUNC yakımlarına ivme kazandırmak için TerraClassicUSD’yi (USTC) yeniden  dolara sabitlemek amacıyla bir çözüm üzerinde çalışıyor.  Terra Rebels’ın bir alt grubu olan TerracVita, Salı günü bir tweet’te, Terra Classic çekirdek geliştiricisi Edward Kim‘in TerraClassicUSD’nin (USTC) değerinin tekrar dolara sabitlenmesi için sunulan iki teklifi de paralel olarak yürütmeyi önerdiğini bildirdi. Kim, Hem Alex hem de Zaradar ile teklifleri üzerinde çalıştığını vurguladı.

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