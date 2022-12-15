Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Terra Classic’te (LUNC) Heyecan Veren 2 Gelişme: Kemerlerinizi Bağlayın!

Terra Classic’te (LUNC) Heyecan Veren 2 Gelişme: Kemerlerinizi Bağlayın!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler ve veriler heyecan yaratıyor.
16:30
15 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler ve veriler heyecan yaratıyor.

Kritik Teklif Onaylandı: Ayrılma Zamanı!

Ekosistemi destekleyen bağımsız topluluk Terra Rebels, Terra Classic topluluğunu Terraform Labs ve Do Kwon’dan ayırmaya yönelik tartışmalı Teklif 11030’u onayladığını bildlrdi. TFL yöneticisi Jared, daha önce Terra Classic’in Terra’dan (LUNA) ayrılmasının proje için daha iyi olduğunu vurgulamıştı. Gönüllü geliştirici grubu Terra Rebels, TFL farklı bir zincirler arası “Station” cüzdanı üzerinde çalışmaya başlarken ve yakında Terra Station desteğini sonlandırabilirken, Rebel Station’ı TFL altyapısından ayırmayı önerdi. Terra Rebels’in Rebel Station’ı TFL’nin altyapısından ayırmak için 150.000 dolar değerinde 937.500.000 LUNC aramaya yönelik tartışmalı Teklifi 11030 kabul edildi.

Teklif, TFL ve Terra’nın kurucusu Do Kwon’dan bağımsız olmaya odaklanan Terra Classic yol  haritasının önemli bir parçası. Topluluk, %71’in üzerinde “Evet” oyu ve yaklaşık %6 “Hayır” oyu ile teklif lehinde oy kullandı. Terra Classic’in geleceği için yalnızca gönüllü geliştiricilerden oluşan bir ekibe bağlı olmak gibi tartışmalı faktör nedeniyle katılımcıların %20’den fazlası “Çekimser” oyu verdi. Bu arada TerraCVita geliştirici grubu, Terra Rebels yalnızca Rebel Station üzerinde çalışmayı seçtikten sonra Terra Station’ı yönetiyor. TerraCVita bir tweet’te teklife Hayır oyu verildiğini açıkladı ve TerraStation’ı ücretsiz olarak sürdürebileceklerine ve topluluk havuzundan 150.000 dolar tasarruf edebileceklerine inanıyor. Geliştirici grubu şu anda Terra Station’ı çalıştırmak için TFL ve Allnodes doğrulayıcı ile çalışıyor. Doğrulayıcılar, görünüşe göre Teklif 11030’u desteklediler ve 36 kişi teklife “Evet” oyu verdi. Ayrıca 12 doğrulayıcı öneriye “Hayır” oyu verdi.

IBC: İlk İşlem Yapıldı!

Ayrıca Terra Classic ve Cosmos zincirleri arasındaki IBC kanalının yeniden açılması şüphesiz kullanım durumlarını artırırken, yakımların da ivme kazanmasına yardımcı olacaktır. Bu durum ayrıca, LUNC fiyatının yükselmesine yardımcı olacaktır. IBC kanallarının yeniden açılmasından sonraki ilk gün Terra Classic topluluğu, Terra Classic ağı ile Osmosis arasındaki IBC kanalı aracılığıyla 111 bin doların üzerinde işlem yaptı.

Terra Rebels çekirdek geliştiricisi Edward Kim, daha önce IBC‘nin yeniden açılmasının varlıkların engelini kaldırmaya yardımcı olacağına işaret etmişti. Terra Classic (LUNC) fiyatı son 24 saatte %2 düşüşle an itibariyle 0,000164 dolardan işlem görüyor. Topluluk, büyük v23 Terra Classic yükseltmesini bekliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!
LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!
Bu da Oldu! Milletvekilinden 2023 Kripto Para Tahmini!
Bu da Oldu! Milletvekilinden 2023 Kripto Para Tahmini!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022