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Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler ve veriler heyecan yaratıyor.

Kritik Teklif Onaylandı: Ayrılma Zamanı!

Ekosistemi destekleyen bağımsız topluluk Terra Rebels, Terra Classic topluluğunu Terraform Labs ve Do Kwon’dan ayırmaya yönelik tartışmalı Teklif 11030’u onayladığını bildlrdi. TFL yöneticisi Jared, daha önce Terra Classic’in Terra’dan (LUNA) ayrılmasının proje için daha iyi olduğunu vurgulamıştı. Gönüllü geliştirici grubu Terra Rebels, TFL farklı bir zincirler arası “Station” cüzdanı üzerinde çalışmaya başlarken ve yakında Terra Station desteğini sonlandırabilirken, Rebel Station’ı TFL altyapısından ayırmayı önerdi. Terra Rebels’in Rebel Station’ı TFL’nin altyapısından ayırmak için 150.000 dolar değerinde 937.500.000 LUNC aramaya yönelik tartışmalı Teklifi 11030 kabul edildi.

Teklif, TFL ve Terra’nın kurucusu Do Kwon’dan bağımsız olmaya odaklanan Terra Classic yol haritasının önemli bir parçası. Topluluk, %71’in üzerinde “Evet” oyu ve yaklaşık %6 “Hayır” oyu ile teklif lehinde oy kullandı. Terra Classic’in geleceği için yalnızca gönüllü geliştiricilerden oluşan bir ekibe bağlı olmak gibi tartışmalı faktör nedeniyle katılımcıların %20’den fazlası “Çekimser” oyu verdi. Bu arada TerraCVita geliştirici grubu, Terra Rebels yalnızca Rebel Station üzerinde çalışmayı seçtikten sonra Terra Station’ı yönetiyor. TerraCVita bir tweet’te teklife Hayır oyu verildiğini açıkladı ve TerraStation’ı ücretsiz olarak sürdürebileceklerine ve topluluk havuzundan 150.000 dolar tasarruf edebileceklerine inanıyor. Geliştirici grubu şu anda Terra Station’ı çalıştırmak için TFL ve Allnodes doğrulayıcı ile çalışıyor. Doğrulayıcılar, görünüşe göre Teklif 11030’u desteklediler ve 36 kişi teklife “Evet” oyu verdi. Ayrıca 12 doğrulayıcı öneriye “Hayır” oyu verdi.

IBC: İlk İşlem Yapıldı!

Ayrıca Terra Classic ve Cosmos zincirleri arasındaki IBC kanalının yeniden açılması şüphesiz kullanım durumlarını artırırken, yakımların da ivme kazanmasına yardımcı olacaktır. Bu durum ayrıca, LUNC fiyatının yükselmesine yardımcı olacaktır. IBC kanallarının yeniden açılmasından sonraki ilk gün Terra Classic topluluğu, Terra Classic ağı ile Osmosis arasındaki IBC kanalı aracılığıyla 111 bin doların üzerinde işlem yaptı.

Terra Rebels çekirdek geliştiricisi Edward Kim, daha önce IBC‘nin yeniden açılmasının varlıkların engelini kaldırmaya yardımcı olacağına işaret etmişti. Terra Classic (LUNC) fiyatı son 24 saatte %2 düşüşle an itibariyle 0,000164 dolardan işlem görüyor. Topluluk, büyük v23 Terra Classic yükseltmesini bekliyor.