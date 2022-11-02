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Terra Classic’te (LUNC) Güncel Veriler Açıklandı: İşte Analist Beklentileri!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi altında LUNC'u yeni zirvelere taşımaya odaklanırken, güncel veriler karamsar bir tablo ortaya koyuyor. 
15:45
2 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi altında LUNC’u yeni zirvelere taşımaya odaklanırken, güncel veriler karamsar bir tablo ortaya koyuyor.

Satış Baskısı ve Yatırımcı İlgisi: 130 Milyon Dolar!

Kripto para piyasası yine kızıla bürünürken, Terra Classic (LUNC) de sürekli sermaye çıkışına tanık oluyor.  Bir süredir topluluğun girişimleri, yakımlar ve Binance müjdesi sayesinde değer kazanan LUNC, yine ivme kaybetmeye başladı. 1 Kasım’da  LUNC’un 1.6 milyar dolar piyasa değeri vardı. Bugün piyasa değerinden 130 milyon kaybeden LUNC, istikrasız fiyat hareketine devam ediyor. Bu, %8,8’lik bir düşüşü temsil ediyor. Satış baskısı, LUNC’un  fiyatına da yansıdı. İlginç bir şekilde, genel piyasanın kısa vadeli yükselişinin ardından çoğu altcoin’in geçen hafta kazanç kaydetmesine rağmen LUNC fiyatı düştü. An itibariyle, LUNC  0,0022 dolardan işlem görüyor.  3 Ekim’de 0,0033 değerinde olan LUNC, son 1 ayda %50’lik bir düşüş yaşadı. Analitler, satış baskısının sürebileceğini ve düşüşün derinleşebileceğini belirtti.

Fiyat ve piyasa değerindeki düşüş, LUNC topluluğunun token’a daha fazla kullanım alanı sağlamak ve  çeşitli faaliyetler başlatmasına rağmen geliyor. Örneğin, yakma mekanizması token’ın değerini geri kazanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştı. Yatırımcıların bir bölümü LUNC’un kurtarılmaya değer bir proje  olduğuna inanıyordu. Aynı zamanda, Lithosphere (LITHO) geliştiricisi KaJ Labs, Terra Classic zincirinde ve Lithosphere blok zincirlerinde merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) geliştirmek için 55 milyon dolarlık bir hibe oluşturma planını açıkladı ve topluluğa yardım etmeye devam ediyor. Genel olarak, LUNC’un fiyat yörüngesinin genel piyasa hareketiyle uyumlu olmaması risk teşkil ediyor. Ortaya çıkan satış baskısı yatırımcı güveninin tam oturmadığını gösteriyor.

Do Kwon Faktörü: Risk Devam Ediyor!

Terra kurucusu Do Kwon’un karşı karşıya olduğu yasal davadaki gelişmeler, LUNC’un fiyatını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Geçen aylarda olduğu gibi, Kwon ile ilgili olumsuz haberler, kaçış hikayesini ve baskınları göz önünde bulundurursak, fiyatı potansiyel olarak etkileyecek. Ancak Bloomberg tarafından bildirildiği üzere Kwon, Güney Koreli yetkilileri asılsız iddialar yürütmekle suçluyor. Özellikle, ülkenin net kripto para yasalarının olmaması, Kwon’un yakalanmasının önündeki ana engel olarak görülüyor.

Genel olarak yatırımcılar, LUNC topluluğu tarafından sosyal medya aracılığıyla başlatılan kısa süreli kampanyalardan uzaklaşıyor gibi görünüyor. Topluluğun girişimleri, LUNC’u Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi meme coin’ler ile aynı statüye getirdi.

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