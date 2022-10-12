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Terra Classic (LUNC) hedefine emin adımlarla yürürken, kritik gelişme topluluğun kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

LUNC: Apple Pay, Samsung Pay ve Google Pay

LUNC artık Apple Pay, Samsung Pay ve Google Pay kullanılarak yapılan ödemeler için kullanılabilecek. Bugün bir tweet’te, Travaladd Crypto olarak da bilinen popüler kripto fenomeni Travis Dickenson, Terra Classic’in artık Okse ile entegre olduğunu açıkladı. Bu gözetimsiz kripto cüzdanı, kullanıcılara ödemeler için kripto kullanmalarını sağlayan bir Visa kartına erişim sunuyor. Sonuç olarak, kullanıcılar artık LUNC’lerini Apple Pay, Samsung Pay ve Google Pay aracılığıyla 180 ülkede ödeme yapmak için kullanabilirler. Ayrıca Eljaboom, tüm bunların zincir üzerinde gerçekleştiğini iddia ediyor, bu da %1.2 yakım/vergi tabi olduğu anlamına geliyor. Özellikle, birkaç topluluk üyesi, bunu gerçekleştirme çabalarından dolayı Travaladd Crypto ve Eljaboom’u överek bu önemli gelişmeyi kutladı.

Her iki influencer da kullanıcıları şu anda yalnızca Bybit ve Pancake Swap’ta mevcut olan OKSE uygulamasını almaya yönlendiriyor. LUNC’u ödemelerde kullanmak için, kullanıcıların KYC uygulamasını tamamlaması, BEP20 LUNC’u cüzdanına yatırması ve ardından aynısını karta yatırması gerekir. Tüm tweetler, resmi OKSE Twitter hesabı tarafından retweet edildi. Bu da duyurun teyit edildiği anlamına geliyor. Topluluk yeniden diriliş planında büyük yok kat etmeye devam ediyor. LUNC’un kullanım durumunun artması ve daha işlevsel hale gelmesi fiyatı açısından da önem teşkil ediyor. Ek olarak, LUNC bu uygulamada %1,2 vergi/yakıma tabi olacağından yanma oranını büyük ölçüde hızlandırabilir.

Topluluk, 3 Hedefe Odaklandı!

LUNC topluluğu, vergi uygulamasından bu yana hacimler büyük ölçüde düştüğünden, zincir üstü işlemleri teşvik etmek için vergi parametresini %0,2’ye düşürme önerisini oyluyor. Ağustos ayında ekosistemin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana, LUNC topluluğunun projeyi yeniden inşa etme çabalarını ciddi bir şekilde başlattığını belirtmekte fayda var.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar 3 ana hedefe odaklanıyor; LUNC arzını azaltmak, projeleri çekmek için ekosistemi geliştirme ve TerraClassicUSD (USTC) dolar sabitini geri almak. LUNC, son saatte %4,12 artışla an itibariyle 0,002964 dolardan işlem görüyor. LUNC, yatırımcıların yeni adresi olmaya devam ediyor.