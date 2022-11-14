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Terra Classic’te (LUNC) Büyük Gün! Müjde Geldi! Fiyat Etkilenebilir!

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi ile kritik adımlar atarken, yeni gelişme topluluğun LUNC fiyatını yeni zirvelere taşımaktaki azmini ortaya koyuyor. 
13:30
14 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi ile kritik adımlar atarken, yeni gelişme topluluğun LUNC fiyatını yeni zirvelere taşımaktaki azmini ortaya koyuyor.

MIATA: Yeni NFT Platformu Hayata Geçiyor!

Popüler topluluk doğrulayıcısı LUNC DAO, dün bir tweet’te, yeni bir NFT pazarı olan MIATA‘nın bugün Terra Classic ağında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Topluluk, bu heyecan verici lansmanı tartışmak için bugün kritik bir toplantı yapacak. LUNC DAO ve topluluğun önde gelen isimlerinden Classy, toplantıya ev sahipliği yapacak.

MIATA’nın lansmanı ile birlikte 2000 adet MetaGloria NFT basılacak. Kullanıcılar, nu NFT’leri satın alıp satabilecekler.  MetaGloria’nın 2023’ün başlarında Terra Classic Network’te piyasaya sürülecek olan oyna-kazan tabanlı olduğunu belirtmekte fayda var. Projenin arkasında Ukraynalı oyun geliştiricileri ve kripto meraklılarından oluşan bir ekip var. Web sitesine göre, rojenin nihai hedefi, Terra Luna Classic arzını yakmak ve fiyata ivme kazandırmak. MetaGloria projesi, 3000 benzersiz NFT’den oluşan iki koleksiyon yayınlayacak. Ek olarak, MetaGloria web sitesine göre NFT’ler 100’den fazla bireysel özelliğe sahip olacak.

Yakımlarda, Büyük Rol Oynayacak!

Proje, oyun başladığında kullanıcıların LUNC’u GLS adlı oyun içi token’lar ile değiştirerek yakabileceklerini söylüyor. MetaGloria, Terra Classic ağı ve MIATA pazarında piyasaya sürülecek birçok NFT projesinden biridir. Örneğin, LUNC doğrulayıcısı HappyCattyCrypto, Cumartesi günü bir tweet ile LUNCPenguins NFT koleksiyonunun yakında MIATA’da piyasaya sürüleceğini de açıkladı. HappyCattyCrypto’ya göre 1000 benzersiz NFT koleksiyonu, mevcut oranlarda yaklaşık 34 dolar olan 200 bin LUNC’luk bir basım fiyatına sahip olacak. Ayrıca kullanıcılar token’larını stake ederek,daha fazla getiri elde ederek ödüller alabilecekler.

LUNC topluluğunun üyeleri en son gelişmelerden duydukları heyecanı dile getirdiler. Bir kullanıcı, geliştiricilere Terra Classic zincirini geliştirdikleri için özellikle teşekkür etti. NFT pazaryeri lansmanı, kullanıcılara token’larını kullanmak için daha heyecan verici ve değerli yollar sağlayarak, daha fazla LUNC yakmak ve daha etkili yollar bulmak için ağın yeni kullanım alanlarına geçişinde önemli bir adımı temsil ediyor. Özellikle, Terra Rebels iki hafta önce bir çekiliş oyunu başlattı. Bu uygulama sayesinde  şu ana kadar 18.5 milyon LUNC yakıldı ve kazananlar 38 milyon LUNC ile ödüllendirildi.

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