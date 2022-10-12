Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Terra Classic’te (LUNC) Bir Taşla İki Kuş: Başarı Merdivenine Tırmanış Sürüyor!

Terra Classic’te (LUNC) Bir Taşla İki Kuş: Başarı Merdivenine Tırmanış Sürüyor!

Terra Classic (LUNC) topluluğu, ağır darbe alan LUNC ve USTC’yi canlandırma planlarında uzun bir yol kat etti. 
15:10
12 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu, ağır darbe alan LUNC ve USTC’yi canlandırma planlarında uzun bir yol kat etti.

USTC: 2 Teklif  Paralel Olarak Hayata Geçebilir!

Terra Rebels’ın bir alt grubu olan TerracVita, Salı günü bir tweet’te, Terra Classic çekirdek geliştiricisi Edward Kim‘in TerraClassicUSD’nin (USTC) değerinin tekrar dolara sabitlenmesi için sunulan iki teklifi de paralel olarak yürütmeyi önerdiğini bildirdi. Kim, Hem Alex hem de Zaradar ile teklifleri üzerinde çalıştığını vurguladı. Tekliflere yönelik stratejilerin hala erken aşamalarda olduğuna işaret eden yönetici, her iki teklifinde hayata geçirilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirtti. İki farklı teklif, LUNC topluluğunda büyük tartışmaların yaşanmasına neden olmuştu. Her iki teklif sahibi de USTC’nin dolara sabit değerini tekrar kazanması için çok farklı yaklaşımlar sunmuştu.

Alex Forshaw başlangıçta USTC’yi yeniden yapılandırmak amacıyla algoritmik bir token’ı (AFT) teminat altına almak için daha fazla LUNC basmayı tercih ederken, Zaradar olarak da bilinen Tobia Andersen, yeni fayda sağlayan özellikler yarattıktan sonra takasları yeniden etkinleştirme planıyla niceliksel sıkılaştırma yaklaşımını seçti. Zaradar, yakımlara ve arzı azaltmanın önemine dikkat çekmişti.

LUNC Topluluğunda Keyifler Yerinde!

Özellikle, toplumdaki birkaç etkili ses, Zaradar’ın önerisine ağırlık verdi. Bu gelişmeler yaşanırken, USTC fiyatı da büyük oranda ivme kazandı.  Topluluk, her iki öneriden de yeniden diriliş planına dair net bir fikir verebileceğinden, Kim’in önerisine sıcak bakıyor. TerraUSD (UST), Mayıs ayında dolara sabit değerini kaybetti ve Terra ekosisteminin çöküşüne yol açan bir domino etkisi başlattı. USTC, şu anda son yedi günde %63.74 artışla 0.05066 dolardan  işlem görüyor. Stablecoin, ilk 100 arasında 30 sıra birden sıçrayarak 71.sıraya yükseldi.

Binance’ın LUNC yakım işlemlerine katılımı da yakılan coin sayısını sürekli olarak artırdı. Yakıma dair verileri paylaşan Twitter hesabı LUNC Burn, Terra Classic’in toplam arzından toplam 18.12 milyar coin yakıldığını bildirdi. Bugün kritik gelişmeyi duyuran platform, bir önceki güne göre yüzde 176.084 oranında artış kaydedildiğini ortaya koydu. Gelişme, 24 saatlik işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in dün 3 milyar LUNC yakmasından sonra geldi. Borsa tarafından bildirildiği üzere Binance, yaklaşık 922 milyon dolar değerinde 2.992.563.505 LUNC yaktı. Binance’in yakın zamanda yaklaşık 3 milyar LUNC yakması, Luna Classic’in günlük yakımlarını %176.084 oranında artırdı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Popüler İki Altcoinde Kırmızı Alarm: Fiyat Yönü Aşağı Dönebilir!
Popüler İki Altcoinde Kırmızı Alarm: Fiyat Yönü Aşağı Dönebilir!
Ethereum İçin Kritik Bölge! Fiyat Düşüş Devam Edecek Mi?
Ethereum İçin Kritik Bölge! Fiyat Düşüş Devam Edecek Mi?
Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) Düellosu Kızışıyor: İşte Balinaların Tercihi!
Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) Düellosu Kızışıyor: İşte Balinaların Tercihi!
Bu Kripto Paranın Önerisi Ezici Çoğunlukla Kabul Edildi!
Bu Kripto Paranın Önerisi Ezici Çoğunlukla Kabul Edildi!
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
FLOW Coin Rallisi Başlar Mı? FLOW Fiyat Tahmini 2023-2033!
FLOW Coin Rallisi Başlar Mı? FLOW Fiyat Tahmini 2023-2033!
Terra (LUNA) Yeniden Hortladı: Fiyat Artıyor! Neler Oluyor?
Terra (LUNA) Yeniden Hortladı: Fiyat Artıyor! Neler Oluyor?
Fiyatları Buraya Düşecek! Bitcoin, Solana ve Cardano (ADA) Kıyamet Senaryosu!
Fiyatları Buraya Düşecek! Bitcoin, Solana ve Cardano (ADA) Kıyamet Senaryosu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022