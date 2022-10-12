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Terra Classic (LUNC) topluluğu, ağır darbe alan LUNC ve USTC’yi canlandırma planlarında uzun bir yol kat etti.

USTC: 2 Teklif Paralel Olarak Hayata Geçebilir!

Terra Rebels’ın bir alt grubu olan TerracVita, Salı günü bir tweet’te, Terra Classic çekirdek geliştiricisi Edward Kim‘in TerraClassicUSD’nin (USTC) değerinin tekrar dolara sabitlenmesi için sunulan iki teklifi de paralel olarak yürütmeyi önerdiğini bildirdi. Kim, Hem Alex hem de Zaradar ile teklifleri üzerinde çalıştığını vurguladı. Tekliflere yönelik stratejilerin hala erken aşamalarda olduğuna işaret eden yönetici, her iki teklifinde hayata geçirilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirtti. İki farklı teklif, LUNC topluluğunda büyük tartışmaların yaşanmasına neden olmuştu. Her iki teklif sahibi de USTC’nin dolara sabit değerini tekrar kazanması için çok farklı yaklaşımlar sunmuştu.

Alex Forshaw başlangıçta USTC’yi yeniden yapılandırmak amacıyla algoritmik bir token’ı (AFT) teminat altına almak için daha fazla LUNC basmayı tercih ederken, Zaradar olarak da bilinen Tobia Andersen, yeni fayda sağlayan özellikler yarattıktan sonra takasları yeniden etkinleştirme planıyla niceliksel sıkılaştırma yaklaşımını seçti. Zaradar, yakımlara ve arzı azaltmanın önemine dikkat çekmişti.

LUNC Topluluğunda Keyifler Yerinde!

Özellikle, toplumdaki birkaç etkili ses, Zaradar’ın önerisine ağırlık verdi. Bu gelişmeler yaşanırken, USTC fiyatı da büyük oranda ivme kazandı. Topluluk, her iki öneriden de yeniden diriliş planına dair net bir fikir verebileceğinden, Kim’in önerisine sıcak bakıyor. TerraUSD (UST), Mayıs ayında dolara sabit değerini kaybetti ve Terra ekosisteminin çöküşüne yol açan bir domino etkisi başlattı. USTC, şu anda son yedi günde %63.74 artışla 0.05066 dolardan işlem görüyor. Stablecoin, ilk 100 arasında 30 sıra birden sıçrayarak 71.sıraya yükseldi.

Binance’ın LUNC yakım işlemlerine katılımı da yakılan coin sayısını sürekli olarak artırdı. Yakıma dair verileri paylaşan Twitter hesabı LUNC Burn, Terra Classic’in toplam arzından toplam 18.12 milyar coin yakıldığını bildirdi. Bugün kritik gelişmeyi duyuran platform, bir önceki güne göre yüzde 176.084 oranında artış kaydedildiğini ortaya koydu. Gelişme, 24 saatlik işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in dün 3 milyar LUNC yakmasından sonra geldi. Borsa tarafından bildirildiği üzere Binance, yaklaşık 922 milyon dolar değerinde 2.992.563.505 LUNC yaktı. Binance’in yakın zamanda yaklaşık 3 milyar LUNC yakması, Luna Classic’in günlük yakımlarını %176.084 oranında artırdı.