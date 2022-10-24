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Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş sloganı altında çarpıcı adımlar atmaya devam ederken, son veriler işlerin yolunda gitmediğini ortaya koyuyor.

Milyarlarca LUNC Yakıldı: Yeterli mi?

Binance’in yardımıyla her hafta milyarlarca LUNC yakılıyor. LUNC Burn verilerine göre, toplamda 22,7 milyar Terra Classic yakıldı. Güncel verilere göre, 17 Ekim Pazartesi günü toplam 19,5 milyar token yakılırken, 23 Ekim Pazar günü ise toplamda 22,7 milyar token yakıldı. Böylece, geçen hafta dolaşımdaki arzdan 3.2 milyar token çıkarıldı. Geçen hafta ise 3,21 milyar yakıldı. Bu rakamlar, %0,2 yakma/vergi uygulaması ve borsalar tarafından Terra Classic spot ve marj ticaret çiftlerinde yakım ücretleri için yapılan gönüllü çabaların sonucu ortaya çıktı. Binance, LUNC yakım programına muazzam katkıda bulundu. Borsa geçen hafta 2.5 milyar LUNC ve platformda LUNC ticaret faaliyetleri yoluyla elde edilen ücretleri yakmaya başlamasından bu yana üç hafta içinde 11 milyardan fazla LUNC yaktı.

Son zamanlarda yakılan devasa miktardaki LUNC, geçen ay uygulanan %1.2’lik vergi/yakım uygulaması ile desteklendi. Ancak, LUNC zincir üstü işlemlere uygulanan devasa yakımlar bazı sorunları da beraberinde geldi. % 1,2 yakma uygulamasından bu yana, Terra Classic‘in hacmi büyük ölçüde düştü ve topluluğu vergi/yakım oranlarını % 1,2’den % 0,2’ye düşürmeye teşvik etti. Hareketin arkasındaki mantık, LUNC işlem hacmini tekrar artırmak. Daha önce bildirildiği üzere, topluluk bu haftanın başlarında %0,2 vergi/yakım önerisini hayata geçirdi. Uzmanlara göre, yakımlar şu anda istenilen düzeyde değil.

Yeni Mekanizma, Bocalıyor!

Ancak, 29 Ekim 2022’de %0,2 vergi yakma önerisinin hayata geçmesinden bu yana Terra Classic yakımları yavaşladı. LUNC’da hacimler önemli ölçüde artarken, yakım sürecinde istenen rakamların gelmediğini belirtmekte fayda var. İstatistiklere göre, 19 Ekim’de yayına girdiğinden bugüne kadar %0,2 vergi ile sadece 168 milyon LUNC yakıldı. Burner tarafından paylaşılan verilere göre, düşüş 20 Ekim’de daha da büyük oranda idi.

Yeni mekanizma ile sadece 49 milyon LUNC yakıldı. Sonuç olarak %69’luk bir düşüş daha oldu. Bu eğilim devam ederse, istenilen sonuçlara ulaşmak için topluluktan başka bir vergi/yakım önerisi görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Binance, LUNC yakım teklifini uygulayan ilk platformlardan biri oldu. Önde gelen diğer borsalar da bu mekanizmayı uygulayacaklarını açıkladı. Yakımlar, fiyat artışı için önem teşkil ediyor.