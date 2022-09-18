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Terra Classic (LUNC), yakım, staking, yeni projeler ve sosyal medya faaliyetleri sayesinde kripto para piyasasına meydan okumayı başardı.

LUNC’da Staking Çılgınlığı Yaşanıyor!

Güncel verileri paylaşan Lunc staking, paylaştığı bir tweet’te, toplam 6.9 trilyon arzın % 9.643’ünü temsil eden 566 milyardan fazla LUNC‘nin stake edildiğini açıkladı. Bu, son birkaç gün içinde 32 milyar LUNC’nin staking sistemine eklendiğini gösteriyor. Platform, en son 10 Eylül’de yaklaşık 534 milyar Terra Classic’in stake edildiğini bildirmişti. Güncel veriler, daha fazla yatırımcının projeye uzun vadede inandığını gösteriyor. Analistere göre, daha fazla coin’in stake edimesi LUNC üzerindeki satış baskısını da azalıyor. 27 Ağustos’ta ünlü V22 ağ güncellemesinin bir parçası olarak Terra Classic ağında staking falliyetinin yeniden başlatıldı. Bazı uzmanlar, bunu LUNC’un yeniden diriliş sürecindeki ilk adım olarak algılıyor. Bu, yatırımcıları ekosisteme çekmek için önemli bir adım. Staking Rewards verilerine göre, LUNC stake için minimum para yatırma limiti yoktur. Ek olarak, stake edilen coin’ler 21 gün boyunca kilitlenir ve %37,8’e kadar ödül alır.

LUNC topluluğu Terra Classic kurtarmaya yönelik yol haritasının bir parçası olarak %1.2’lik bir vergi/yakım önerisi teklif etmişlerdi. Bu öneri, kabul edildi. Teklif, LUNC arzını azaltmayı amaçlıyor ve üç gün sonra tüm zincir içi işlemlerde uygulanacak. Ek olarak, topluluk, çoğu LUNC faaliyeti bu platformlarda gerçekleştiğinden, vergi/yakım sürecini spot ticaret gibi zincir dışı faaliyetlere uygulamak için merkezi borsaları sisteme dahil etmek için çalışıyor. LUNC son 24 saatte %6 düşüşle 0,002983 dolardan işlem görüyor. LUNC, piyasa değerine göre 32. sırada yer alıyor.

Do Kwon: Yasal Süreç, LUNC Fiyatını Etkileyebilir!

Topluluk, mevcut ralli devam ederse, 0,01 dolarlık kısa vadeli hedefin bu ay mümkün olabileceğine inanıyordu. Ancak, Güney Kore Seul Mahkemesi, Terra’nın kurucusu Do Kwon ve 5 kişi için tutuklama kararı çıkardı. Kwon’un pasaportu da iptal edildi. Önde gelen kaynaklara göre sermaye piyasası kurallarını ihlal etmekle suçlanan Do Kwon Singapur’u terk etti.

Bazı medya organları, Kwon’un asla Güney Kore’ye dönmeyeceğini iddia ettiler. Bu haberler sonrası LUNC fiyatı büyük oranda değer kaybetti. Uzmanlara göre, LUNC fiyatının 1 dolara yükselmesi 6-7 yıl sürebilier. Topluluk, Kwon’un yasal sürecinin token fiyatını etkileyemeceğini iddia etti.