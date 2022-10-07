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Kripto para ekosisteminde bugüne kadarki en büyük çöküşlerden biri olarak adlandırılan Terra olayı sonrasında atılan adımlar ve her geçen gün yenisine şahit olduğumuz gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Terra Classic’te Hala Umut Var Mı?

Yaşanan olaydan sonra orjinal kripto para birimini temsil eden Terra Classic (LUNC), yakım faaliyetleri ile dikkatleri üzerine çekti. İşlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance’in de içinde bulunduğu pek çok önemli isim varlıkla ilgili yakım mekanizmasını desteklediklerini açıkladı.

Ancak planlar istendiği gibi ilerlemiyor gibi görünüyor ve şu ana kadar toplam token arzının yalnızca %0,08’i yakılabildi. Bu da LUNC fiyatında beklenen artışın gerçekleşememesine sebep oldu. LUNC yazının kaleme alındığı sırada 0.0002962 işlem görüyor ve son 1 ayda %20’nin üzerinde değer kaybettiği görülüyor.

Projeyi tehdit eden tüm durumlara rağmen Terra Classic topluluğu, kripto para biriminin son zamanlardaki sosyal medya egemenliğine dikkat çekiyor ve iyimser bir duruş sergiliyor. Yapılan açıklamalara göre geçen ay LUNC, sosyal etkileşimlerinde %136’nın üzerinde artış yaşadı. Şu anda ise %150’den fazla sağlam bir sosyal hakimiyet rakamının üzerinde bulunuyor.

LUNC’nin Sosyal Etkileşimi

Terra Classic Eylül ayında sosyal medya söz etmelerinde 2,12 milyon ve etkileşimde 1,9 milyar gibi etkileyici rakamlara ulaştı. LUNC topluluğu ise bu düzeydeki sosyal hakimiyetin Do Kwon krizini gölgede bırakabileceğini düşünüyor. Ancak bu noktada LUNC etkileşiminin sadece olumlu söylemlerden gelmediğini de hatırlatmak gerekiyor.

Buna ek olarak LUNC topluluğu bu durumun yakın zamanda fiyata da yansıyacağını düşünüyor. Örneğin; Terra Classic’in bilinen bir yatırımcısı olan Bull.BNB Binance’in yakım adresine 5 milyardan fazla LUNC gönderdiğini ve yakın gelecekte yükseliş beklediğini ifade ediyor. Bu noktada topluluk, sadece yakım haberinin bile LUNC fiyatında gözle görülür bir artış yarattığını ve yakımların artması ile fiyatın yükselişinin devam edeceğini ifade ediyor.

Yine de LUNC için tünelin sonunda ışık olup olmadığı hala bir bilinmez olarak kendisini gösteriyor. Çünkü kripto para biriminin en yüksek seviyesi 119,18 dolar ve bu rakamlara ulaşabilmesi şu an için mümkün görünmüyor.