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Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel veriler yatırımcıda heyecan yarattı.

13 Milyon LUNC, Yakıldı!

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, LUNC topluluğu token’ı yeni zirvelere taşımak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Topluluk, hafta sonunda ve Pazartesi günü toplamda 13.753.870 (13,7 milyon) LUNC yakarak, toplam arzı azaltma çabalarında önemli bir adım daha atmış oldu. Yakılan 13 milyondan fazla token’ın 5 milyonu bağımsız Terra doğrulayıcısı LUNCDAO, 3.5 milyonu Luna Station 88 ve 3,9 milyonu ise diğer uygulamalar tarafından yakıldı. LUNCDAO, yakım işlemlerine öncülük etmeye devam ediyor. Terra Finder’dan alınan verilere göre, LUNCDAO‘nun 5.023.338 LUNC yaktığı işlem, bugün gerçekleştirildi. İşlem, Twitter’da ayrıntıları ile paylaşıldı. İşlem bilgilerinde ‘LUNC-DAO-BURN-40’ ifadesi yer alıyor. Bu da platformun şimdiye kadar 40 kez yakım işlemi yaptığına işaret ediyor. Platform, son 8 aydır önemli yakımlar yaptı.

LUNCDAO, şimdiye kadar 420 milyon LUNC yakarak listeden beşinci sırada yer alıyor. Diğer bir önemli platform Allnodes ise şimdiye kadar 220 milyon token yaktı. Ekim ayında, LUNCDAO tek bir işlemde 22 milyon LUNC yakmıştı. Ayrıca, başka bir Terra doğrulayıcı olan Lunar Station 88, hafta sonu 3,5 milyondan fazla LUNC yaktı. Terra Finder’dan alınan verilere göre, 3.501.207 LUNC’un yakıldığı işlem 11 Aralık’ya gerçekleşti. Platform, 3,5 milyondan fazla LUNC’un yanı sıra, Twitter paylaşımından da anlaşılacağı üzere 11,900 USTC yaktı. Doğrulayıcı daha önce iki haftalık komisyonlarının üçte birini yakma sözü vermişti.

2 Platformdan Çarpıcı Tahmin!

CoinMarketCap topluluğu, LUNC’un yılı mevcut değerinden %7,53 artışla 0,0002017 dolar seviyesinde kapatacağını tahmin ediyor. Önde gelen platformlardan PricePredictions da hareketli ortalama (MA), göreli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi göstergeleri hesaba katan makine öğrenimi tabanlı algoritmalar ile yıl sonu için LUNC fiyatını açıkladı. Platforma göre, LUNC ay sonunda 0,000158 dolardan işlem görecek. Bu mevcut fiyattan % 9’luk bir düşüş anlamına geliyor.

Kripto para piyasası FTX krizi ve sonrasında yaşanan domino etkisinin baskısı altında ayakta kalma mücadelesi verirken, yatırımcıların Terra Classic‘e yönelik ilgisi azalmıyor. Uzmanlara göre, LUNC topluluk odaklı bir altcoin projesi haline geldikten sonra tıpkı Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) gibi meme coin’lere benzer bir yapıya büründü. Bu nedenle LUNC’un önümüzdeki günlerde sürpriz ralliler yapması şaşırtıcı olmayacak.