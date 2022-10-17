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Terra Classic’de (LUNC) Yükselişi Başlatan İsimden Yeni Hamle!

Terra Rebels'ın baş geliştiricisi Edward Kim, Terra Classic (LUNC) Blockchain'ine yeni bir yardımcı program eklenmesi önerisinde bulundu.
15:00
17 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Rebels’ın baş geliştiricisi Edward Kim, Terra Classic (LUNC) Blockchain’ine yeni bir yardımcı program eklenmesi için Terra Classic Hibe Programı’nın kurulmasını önerdi. Program, 5234 sayılı teklifin kabul edilmesinin ardından topluluk havuzuna yönlendirilen fonların şeffaf ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Kim, ayrıca hibe programının program direktörü olmayı talep ediyor.

Terra Classic (LUNC) Hibe Programı

Gönüllü geliştirici grubu Terra Rebels, Terra Classic topluluğu tarafından memnuniyetle karşılanan stake etme, yakım, yüzde 1,2 oranında vergi yakımı ve diğer yönetim değişikliği önerilerini sunmasıyla tanınan bir isim. Şimdi de Terra Rebels’tan Edward Kim, Terra Classic Hibe Programı’nın kurulması için yeni bir teklifle geldi.

5234 sayılı teklifin topluluk tarafından kabul edilmesiyle, LUNC yakım vergisi yüzde 0,2’ye düşürülecek ve yüzde 10’u Terra Classic ekosistem gelişimini ve katkıda bulunanları finanse etmek için yeniden yönlendirilecek. Edward Kim, fonların şeffaf ve verimli bir şekilde kullanımını gözden geçirmek için bir hibe programının kurulmasını öneriyor. Kim, yaptığı öneride “Tarihi dağıtım yöntemleri yetersizdir ve hesap verebilirlik olmadığı gibi, dağıtımda yerleşik bir değerlendirme süreci ya da hibe fonlarının kullanımında gözetim de bulunmuyor.” notunu düşerek önerisinin yerindeliğine dikkat çekti.

Terra Classic Hibe Programı, Terra Classic ekosisteminin geliştirilmesi ve hibe başvurularını topluluk üyeleri, doğrulayıcılar, geliştiriciler ve kullanıcılarla birlikte belirleyecek ve tartışacak. Süreç, onaylanmış hibe başvurularının oluşturulması, pazarlanması ve gözden geçirilmesini kapsıyor. Ayrıca, hibe teklif edenler için bir mülakat ve KYC zorunluluğu olacak.

Topluluk yönetişimi Agora üzerinde yapılacak. Topluluk, ekip ve program yöneticisi tarafından kontrol edilen bir çoklu imzalı cüzdanına dağıtım için oy kullanacak. Fon dağıtımı, hibe başvuru sahipleri tarafından sunulan kilometre taşlarına dayanacak. Bir hibe sahibi, belgeler, videolar veya gösteriler şeklinde ilerleme sağlayabilecek.

Kim, topluluk havuzundan 1.45 milyon USTC ve 50 milyon LUNC (yaklaşık 68 bin dolar) talep ediyor. Talebinin karşılanması durumunda Kim, program direktörü olarak Terra Classic Hibe Programı’nı kuracak ve yürütecek.

Terra Classic (LUNC) Fiyatı

Terra Classic fiyatı bu ay 0,00025 dolar ila 0,00030 dolar aralığında işlem görmeye devam ediyor. Topluluk, Binance yakım mekanizması ve Terra Classic ekosistemini yeniden canlandırma yol haritasından aldığı destekle yeniden 0,0005 dolara ulaşılmasını hedefliyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre LUNC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,23 düşüşle 0,000265 dolardan işlem görüyor. LUNC, son 7 günde neredeyse yüzde 13 değer kaybetti.

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