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Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi ile ivme kazanmaya çalışırken, LUNC’un Aralık sonunda bu seviyeye ulaşması bekleniyor.

Hafta Sonunda 15 Milyon LUNC, Yakıldı!

Bugüne kadar büyük başarılara imza atan Terra Classic topluluğu, yakım işlemlerine hafta sonu boyunca da devam etti. Topluluk Cumartesi ve Pazar günleri arasında 15.197.890 (15.1 milyon) LUNC yaktı. Seyşeller merkezli kripto para borsası MEXC Global, bu yakımların yaklaşık %70’ini gerçekleştirdi. LUNC yakma girişimini desteklediğini açıklayan ilk borsalardan biri olan MEXC Global, 10.587.780 (10.5 milyon) LUNC yatığını duyurdu. Terra Finder’dan alınan veriler, yakım işleminin 18 Aralık’ta gerçekleştiğini ortaya koyuyor. LUNCPenguins’ten gelen bilgilere göre, yakma işlemi MEXC Global’e bağlı resmi bir cüzdandan meydana geldi. MEXC Global Eylül ayında platformunda %1,2 vergi/yakım mekanizmasını uygulayacağını açıklamıştı. MEXC, toplam 1.017.206.565 (1 milyar) LUNC yaktı ve listede 4.sıara yer alıyor. Binance ise zirvede bulunuyor.

Yakma kampanyasının sürdürülmesine rağmen Terra Classic, piyasadaki krizler nedeniyle son zamanlarda bekleneni veremedi. ABD’deki makroekonomik atmosfer ve denetim şirketi Mazars Group’un kripto para borsalarıyla çalışmayı bırakma kararından kaynaklanan FUD dalgası düşüşü, şiddetlendirdi. LUNC, son yedi gün içinde %14,47 değer kaybetti. LUNC‘un piyasa değeri 1 milyar doların altına düşerek 834,87 milyon dolara geriledi. Bununla birlikte, topluluk, varlığın yeni zirvelere ulaşması konusunda iyimser ve bu konuda çeşitli adımlar atıyor. Geçen hafta, Terra doğrulayıcı LUNCTTS, LUNC’un 0,01 dolara ulaşması için topluluğun tahmini 2 trilyon LUNC yakması gerektiğini belirtti.

Umutlar Yüksek!

Kripto para piyasası Terra, FTX ve FED krizlerini atlatmaya çalışırken, Kasım ayı oldukça çalkantılı geçti. Bitcoin (BTC) bekleneni veremezken, LUNC ve SHIB gibi sürpriz ralliler yapabilecek coin’ler yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. Piyasadaki karamsarlığa rağmen, CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu, Terra Classic için iyimser bir tablo çiziyor. Topluluk, 31 Aralık’ta LUNC’un 0,0002582 dolardan işlem göreceğini iddia ediyor.

Şimdiye kadar ankette 1.356 katılımcı oy kullandı. Bu, % 64’lük bir artış anlamına geliyor. LUNC, an itibariyle 0.0001399 dolardan işlem görüyor. 22 Kasım’da 28 milyardan fazla LUNC yakıldı. Bu rakam, mevcut toplam arzın yaklaşık %0,4’ünü oluşturuyor. Ses getiren hamleler yapan LUNC topluluğu, yakım oranlarını artırmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyor.