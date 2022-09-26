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Terra Classic Coin Treni Kaçtı Mı? LUNC Alınır Mı? İşte Fiyat Hedefi

LUNC son derece riskli ancak bu teknik analiz modeli fiyatın daha fazla yükselebileceğine işaret ediyor.
20:05
26 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün gelen müjdeyle birlikte LUNC fiyatı yüzde 38 oranında arttı. Peki son atılan adım ne anlama geliyor? Terra topluluğunun yakından takip ettiği FatMan, Binance tarafından atılan bu adımı topluluğunu saçma isteklerine karşı yersiz bir yanıt olarak tanımladı. Ona göre LUNC için umut ışığı yok. Peki kısa vadeli kazanç fırsatı kovalayan yatırımcılar? Detaylar haberimizde.

LUNC Treni Kaçtı Mı?

Daha önceki Terra Classic makalelerinde de LUNC’nin son derece volatilitesi yüksek bir kripto para olduğundan bahsetmiştik. Fiyatının ani kayıplar yaşayabileceğini ancak özellikle vadeli işlemlerde short için LUNC ve LUNA’nın bedava para kaynağına dönüşmeyeceğini de söyledik. Nitekim öyle de oldu. Do Kwon için kırmızı bülten çıkarken Binance öyle bir müjde verdi ki fiyat aniden %38 arttı. Birçok yatırımcının ağzının suyu aksa da bu sürpriz hareket LUNC yatırımının ne denli riskli olduğunu vurguluyor.

Yatırımcıların ilerleyen günlerde gelecek duyurularla devam eden bir volatilite görmesi olası, özellikle vadeli işlemlerde riskin ne denli büyük olduğunun farkında olmayan yatırımcılar ciddi kayıplarla yüzleşebilir.

LUNC Alınır Mı?

Peki teknik analize geçelim. Kripto pazarındaki son düzeltmelere rağmen, LUNC kupa ve kulp paterni oluşturdu. Alıcılar tutamak bölümünün temel desteğini de oluşturan 0,000224 dolarlık önemli bir desteği korudu. Bununla birlikte, bu destekten ani bir yükseliş dönüşü, son Binance haberinin ne kadar kritik bir yerde işe yaradığını gösteriyor. Üstelik daha fazla yükseliş bekleyen yatırımcıların zayıf satışları da destek bölgesinin korunmasını sağladı.

Peki bundan sonra ne olacak? LUNC yatırımcılarının 0,0003225 dolar direncinin üzerinde kapanışlar beklemesi gerekiyor. Bu direncin üzerinde bir günlük mum kapanışı, alıcıların toparlanmaya devam etmesi için daha yüksek bir zemin sunacaktır. Ayrıca, potansiyel toparlanma, fincan ve kulp kalıbının oluşumunu teşvik edecektir. Peki hedef kaç dolar olacak? Eğer başarılı olursa LUNC fiyatı 0,0006 dolara kadar tırmanabilir.

Aksine, alıcılar 0,000322 doların altındaki kapanışları engelleyemezse LUNC’nin dar bir aralıkta konsolide olması beklenir. Direnç seviyeleri 0,00032 ve 0,000402 dolardır. Destek bölgeleri ise 0,000223 ve 0,000148 dolarda bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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