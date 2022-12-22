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Terra Classic Coin Şok Yorum! LUNC Dibi Buldu Mu?

LUNC yine neden yükseliyor? Fiyat gerçekten dibi buldu mu? LUNC yatırımcıları bu şeye kesinlikle dikkat etmeli.
20:40
22 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türkiye merkezli kripto para borsalarında da birçok kez LUNC hacim birincisi oldu. Yani Türkler LUNC yatırımını seviyor. Veya LUNA dibe giderken “riski satın alıyorum algısıyla” iflası satın alan yatırımcı sayısı tahmin ettiğimizden fazla. Ve bunlar LUNC ile kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. LUNC, CEL ve LUNA gibi varlıklar çok daha spekülatif hareketler yaptığı için kayıp riski de yüksektir.

Terra Classic Son Dakika

LUNC eşittir maalesef spekülasyon. Özellikle kasıtlı olarak yalan hikayeler yayan bazı LUNC topluluk üyeleri fiyatın bugüne kadar ciddi yükselişler yaşamasına neden oldu. LUNC yakımının borsalardaki emir defterlerini de kapsayacağı hikayesi büyük kabul görmüş ve LUNC fiyatını yukarı çekmişti. Bugün ise yeni bir iddia dolaşıma girdi ve LUNC fiyatı yine artıyor. Terra Classic topluluğunun Coinbase’in büyük miktarda LUNC satın almaya hazırlandığıyla alakalı yaydığı spekülasyon yatırımcılar arasındaki pozitif momentumu önemli ölçüde artırdı.

Tahmin edeceğiniz üzre Coinbase bu iddiaları henüz doğrulamadı. Büyük ihtimalle tıpkı Çin Merkez Bankasının LUNC satın aldığı yalanı gibi bunun da temeli olmayan bir iddia olarak kaldığını göreceğiz. Tüm bunlara rağmen LUNC topluluğu bir konuda takdiri hakkediyor. Emir defterinde yakım desteğinin olmayacağını anlayan topluluk Binance CEO’su CZ’ye yaptığı baskıyla LUNC paritelerindeki işlem ücretlerinin yakıma yönlendirilmesini sağladı. Bu durum milyarlarca LUNC yakılmasını sağlasa da trilyonluk arzın 10 milyar hedefine düşmesi için daha önce de duyurduğumuz gibi 52 yıla ihtiyaç var.

LUNC Dibi Buldu Mu?

LUNC topluluğu tokenin 0,00012 dolarla dibi bulduğuna inanıyor. Kripto analistleri, tokenin mevcut seviyede iyi bir toparlanma kaydettiğini ancak dibi bulduğu konusunda emin konuşmanın yanıltıcı olabileceğini söylüyor. Coinbase iddialarının yalanlanması veya bir süre daha cevapsız kalması halinde son yükseliş momentumunun tersine dönmesi olasıdır. Bu senaryoda LUNC fiyatının bahsi geçen fiyattan da aşağı sarkması olasıdır.

Eğer LUNC hakkında gerçek olmayacak kadar iyi bir iddia görürseniz bunun yalan olduğundan emin olabilirsiniz. LUNC hali hazırda gerçekten fayda üreten yeterince uygulamaya ağında sahip değil ve Coinbase borsasının LUNC almasını gerektirecek herhangi bir durum yok. Binance borsasının yakım desteğinin arkasında da tek bir motivasyon var. O da LUNC topluluğu üyelerinin Binance borsasına çekilmesiydi, hiçbir kripto paraya aşık olunmaması gerektiğini LUNC örneğiyle bir kez daha görüyoruz. Coinbase veya Çin Merkez Bankası iddialarına inananların tamamı bu altcoinlere aşırı derece bağlanan yatırımcılardır.

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