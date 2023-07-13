Büyük ilgi gören ve WhatsApp’a rakip olarak görülen Telegram‘da yeni dönem resmen başladı. Mesajlaşma servisi, yeni cüzdan hizmeti Wallet Pay’i duyurdu. Kullanıcılar Wallet Pay’i kullanarak uygulama içi ödemeleri Bitcoin (BTC), Tether (USDT), ve Toncoin (TON) ile yapabilecekler.

Telegram’ın Kripto Para Odaklı Yeni Özelliği: Wallet Pay

Telegram, The Open Network (TON) tabanlı ve Telegram’a entegre eden, popüler mesajlaşma uygulamasında BTC, USDT ve TON ile kripto para ve ödeme çözümünü mümkün hale getiren Wallet Pay’i piyasaya sürdü.

Satıcılar ve Wallet Pay kullanıcıları, mal ve hizmetler için anında ve güvenli ödemeler yapmak için BTC, USDT ve TON‘u kullanabilecekler. TON Blockchain‘inin arkasındaki ticari olmayan destekçiler ve katkıda bulunanlar gurubu TON Vakfı’ndan yeni özelliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Sorunsuz ve basit ödeme süreci, satıcıların oluşturdukları botlar veya Telegram’daki web uygulamasında sadece birkaç dokunuş gerektiriyor” denildi.

Wallet Pay kullanıcılarının kripto paralarını önceden ellerinde tutmalarını gerektirmeden ve ödeme işlemi sırasında bir banka kartı kullanarak cüzdan hesaplarına para yükleyebilecekler. Wallet Pay, tüketiciler ve satıcılar arasındaki işlemler için olsa da, kullanıcılar arasındaki eşten eşe (P2P) kripto para transferleri @wallet botu aracılığıyla Telegram üzerinden yapılabilecek.

Telegram’ın Kullanıcı Sayısı 700 Milyonu Aştı

TON Vakfı, entegrasyonun satıcıların Telegram’ın 700 milyondan fazla kişiden oluşan geniş kullanıcı topluluğundan yararlanmasını sağlayacağını söyledi. TON Vakfı’nın kurucu üyesi Andrew Rogozov yaptığı açıklamada, “Çeşitli işletmeler Wallet Pay’in sorunsuz ödeme çözümünü kullanarak Telegram ve TON ekosistemlerinden yararlanabilecekler. Bu kadar sık talep edilen bir özelliği geliştirerek ve kullanımını teşvik ederek, TON’un temel misyonu olan kripto paranın kitlesel olarak benimsenmesine doğru bir adım daha atıyoruz.” dedi.

Kullanıcılar Wallet Pay’in halka açık beta sürümünü Wallet Pay botu üzerinden deneyebilir ya da web sitesi üzerinden bir satıcı olarak başvuruda bulunabilirler. Teknolojinin ölçeklendirilmesi ve kullanılabilirliğine ilişkin bilgilerin yakında paylaşılması bekleniyor.

The Open Network, ilk olarak 2018 yılında Telegram Messenger‘ın kurucuları tarafından tasarlandı ve daha sonra gelişimini sürdürmesi için TON topluluğuna devredilmişti. TON Vakfı, geçtiğimiz ay TON ağı için bir yakım mekanizması önererek, işlem ücretlerinin yüzde 50’sinin yakılması şeklinde dikkat çeken bir öneride bulunmuşlardı.