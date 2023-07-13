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Bitcoin’de Yön Arayışı Sürüyor! İşte BTC İçin Favori Senaryo

Özet

  • Bitcoin fiyatı, ABD'de enflasyonun düşmesine rağmen 30 bin dolar ila 31 bin dolar arasında hareket etmeye devam ediyor.
  • Zincir üzeri veriler, uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin fiyatına gerçek anlamda destek çıktıklarını gösteriyor.
  • Köpekbalığı ve balina seviyesi cüzdan adresleri ise yüksek miktardaki stablecoinler'i ile fiyattaki kırılma olmasını bekliyorlar.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:02
13 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

592 milyar dolarlık piyasa değeri ile büyük kripto para olan Bitcoin‘in (BTC) fiyatı 30 bin doların üzerinde seyretmeye devam ederken, birçok piyasa gözlemcisi ABD’den gelen manşet ve çekirdek enflasyonun cesaret verici düşüşün daha parlak günlerin destekleyicisi olduğuna inanıyor.

Bitcoin Olumlu Enflasyon Verilerinin Ardından 30 Bin Doların Üzerinde Hareket Ediyor

ABD’de enflasyonun Haziran ayında son iki yılın en düşük yıllık seviyesine gerilemesiyle yatırımcıları etkileyen enflasyon verilerinin açıklanması Bitcoin fiyatını beklendiği gibi hareketlendirmedi. Manşet enflasyon bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 2021’in Mart ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi ve yüzde 4 olarak gerçekleştirdiği bir önceki ayın oldukça altında geldi.

Buna karşılık, mal ve hizmetlerdeki enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Fed’in faiz oranlarına ilişkin bir sonraki kararını vermek için diğer ekonomik verilere ek olarak ele alacağı bu veriler, Dow Jones‘un manşet enflasyonun yıllık ve aylık bazda sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 0,3 artacağı yönündeki tahminlerinin altında, yüzde 3 ve yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında faiz artırımını pas geçen Fed’i, ekonominin vereceği tepkiye ve gelecek verilere bağlı olarak yılın ilerleyen dönemlerinde yeni faiz artırımlarına gideceğini belirtmişti. Enflasyon verilerinin beklenenden iyi gelmesine rağmen, özellikle bazı yetkililerin Temmuz ayı toplantısı için 25 baz puanlık faiz artışına sıcak bakması nedeniyle Fed’in nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

Öte yandan, Fed’in Haziran ayı başında gösterdiği şahin tutum nedeniyle yatırımcılar olumlu gelen enflasyon verisinden etkilenmezken, Bitcoin fiyatının 2024 sonuna kadar 100 bin doları aşacağına dair tahminlerde bulunmaya başladılar.

Bitcoin Fiyatı İçin Öne Çıkan Yükseliş Senaryosu ve Yatırımcı Aktivitesi

Bitcoin fiyatı üst üste üçüncü hafta 30 bin doların üzerinde kalmayı başardı ve zincir üzeri veriler yatırımcıların cüzdanlarına atıp tutmaya başladıkları BTC’leri satmadan tutma konusunda kararlı olduklarını ortaya koyuyor. FRNT Financial’ın veri ve analiz müdürü Strahinja Savic‘e göre, son iki yılda atıl Bitcoin arzı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak neredeyse yüzde 70’e ulaştı. Savic, “Bu veriler, şu anda baskın Bitcoin yatırımcısının uzun vadeli yatırımcılar olduğunu gösteriyor. Bu grubun makro görünüme duyarlı olma ihtimali daha düşük.” dedi.

Önde gelen zincir üzeri veri platformu Santiment‘in zincir üzerinden elde ettiği veriler de balina ve köpekbalığı olarak sınıflandırılan Bitcoin yatırımcılarının tıpkı diğer yatırımcılar gibi 30 bin ve 31 bin dolarlık Bitcoin fiyat aralığını yakından takip ettiklerini gösteriyor.

İlginç bir bulgu ise köpekbalığı ve balina seviyesi cüzdan adreslerinin USDP ve DAI gibi stablecoinler’den oldukça yüksek miktarda tutuyor olmaları. Söz konusu cüzdan adreslerinin bu şekilde satın alınması, olası bir ralli sırasında harekete geçmek için beklediklerini ve yapacakları alımlarla böyle bir ralliyi destekleyeceklerini söylüyor.

Öte yandan Bitcoin’in fiyat grafiğinde 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (mavi), Bitcoin’in dört saatlik grafikte 30 bin doların üzerindeki konumunu güçlendiriyor. Bollinger Bantları (BB) göstergesine göre de bir kırılma söz konusu. BB’deki bantlar daraldığında bu fiyatın konsolide olduğunu yani düşük volatilite ile yatay hareket ettiğini gösterir.

Yatırımcılar BB’deki sıkışmaları ikili tepe ya da ikili dip veya mum çubuğu formasyonları gibi fiyat formasyonlarına bakarak potansiyel kırılma ya da geri dönüşleri belirlemek için kullanabilir. Bitcoin’in 30 bin dolar üzerinde kalmayı başarması, BTC‘ye yönelik artan talep ve yatırımcıların HODL’a ağırlık vermeleriyle fiyatın 35 bin dolar ve muhtemelen 38 bin dolara doğru yürümesi beklenebilir. Böyle bir yükseliş için öncelikle 31 bin dolar ve bu fiyat seviyesinin hemen üzerinde 32 bin dolar direncinin geçilmesi gerekecek.

Aşağı yönde ise Bitcoin için en yakın destek seviyeleri sırasıyla 30 bin dolar, 38 bin dolar ve 25 bin dolarda.

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