Popüler altcoin daha büyük bir yükseliş için düzeltme hareketi yapmışa benziyor. Bu senaryo yüzde 40 ralli ihtimali var diyor.

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Piyasalarda yaşanan düşüşler nadir de olsa bazı fırsatların doğmasına neden oluyor. Güncel veriler bunu doğruluyor. Bitcoin fiyatı şimdilik 21.500 dolar desteğini koruyor. Ancak altcoinlerin çoğunda çift haneli kazançlar görüldü. Ocak ayının yıldızı olarak görülen altcoinler ise %20’yi aşan kayıplar yazdılar. Fakat bu altcoin düşüşü fırsata çevirebilir.

VeChain (VET)

Nisan 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,2793 dolara ulaştığından beri VeChain fiyatı düştü. Aşağı yönlü hareket, bir boğa formasyonu olarak kabul edilen düşen bir kama tarafından kontrol altına alındı. Aralık 2022’de fiyat 0,0153 dolara kadar düştü. Yükselişe devam etmeden önce popüler altcoin takozun destek hattını doğruladı. Ocak ayının ikinci haftasında, VET alçalan takozdan çıktı. Takozun 609 gündür yerinde olduğu göz önüne alındığında, önemli bir yukarı yönlü hareketin takip etmesi bekleniyor. Dahası, VeChain fiyatı daha önce direnç olarak hareket eden 0,0217 dolar bölgesini geri kazandı.

Haftalık RSI ralli ihtimalini şimdilik destekliyor. Bu, 50’nin (yeşil daire) üzerindeki bir hareketle teyit edilecektir. Yükseliş eğilimi devam ederse, en yakın direnç seviyesi mevcut fiyattan yaklaşık %40’lık bir artışla 0,033 dolar olacak.

VET Coin Yorum

Yükseliş senaryosu güzel ve şimdilik ağır basan taraf o gibi görünüyor. Ancak 0,0217 dolar altı kapanışlar gelirse ralli beklentisi suya düşecektir. Bu durumda VET Coin fiyatı 0,012 dolara kadar gerileyebilir. Günlük grafikten elde edilen teknik analiz bazı karışık okumalar sağlıyor. Yükseliş tarafında, fiyat azalan bir direnç çizgisinden çıktı ve 0,0217 dolardan destek alanını geri aldı. Düşüş tarafında ise 0,0270 dolarlık direnç alanı tarafından reddedildi ve düşüş mumu oluşturdu. RSI ise gizli yükseliş sapması oluşturuyor.

Özetle 0,0217 altı kapanışlar gelmediği sürece Şubat ayı için VET Coin için iyimserlik devam edebilir. VET fiyatı muhtemelen beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketi ve bir A-B-C düzeltmesini tamamladı. Fiyat yükselen paralel kanalın içinde kaldığı sürece kısa vadeli geri çekilmeler yükseliş görünümünü geçersiz kılmayabilir. Kritik direnç 0,0270 dolar ve destek tarafında 0,0217 dolar önemli.