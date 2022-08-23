Tecrübeli kripto para analisti, trader'ı ve InvestAnswers'ın anonim sunucusu, popüler Blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon'un yerel varlığı MATIC'in yatırım yapılabilecek en iyi altcoin olduğunu iddia etti.

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Tecrübeli kripto para analisti, trader’ı ve InvestAnswers’ın anonim sunucusu, popüler Blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon‘un yerel varlığı MATIC’in yatırım yapılabilecek en iyi altcoin olduğunu iddia etti.

Düşük Risk, Yüksek Benimsenme Oranı

Tecrübeli kripto para analisti, trader’ı ve InvestAnswers’ın anonim sunucusu, yeni bir YouTube videosunda, 440 binden fazla abonesine Polygon ağının yerel varlığı MATIC‘in herhangi bir token’ın sahip olabileceklerinin en iyilerine sahip olamayabileceğini ancak “en az olumsuz tarafta en iyilerine sahip” olduğunu belirterek altcoin’den övgüyle bahsetti.

Kripto para analisti, ayrıca yaptığı hesaplamalara göre Polygon’un en büyük altcoin Ethereum‘dan (ETH) ve en güçlü Ethereum rakibi olarak gösterilen Solana‘dan (SOL) sonra üçüncü en yüksek “akıllı sözleşme platform puanına” sahip olduğunu iddia ederek şunları ifade etti:

En düşük riske sahip. Son derece yüksek benimsenme oranına sahiptir. Özellikle bu kripto para kışında olan her şeyi göz önünde bulundurulduğunda, çok sağlam günlük aktif kullanıcısı var. ZK (sıfır bilgi) Rollup özelliğine sahip ve Ethereum’un hisse ispatına (Proof of Stake) geçişi, L2’lere olan ihtiyacı hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacak.

CoinMarketCap’in verilerine göre MATIC, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 3,01 yükselişle 0,8114 dolardan alınıp satılıyor. Piyasa değerine göre en büyük kripto paralar listesinde 14’ncü sırada yer alan MATIC’in fiyatı 7 gün yüzde 15,64 düşerken, 30 günde ise yüzde 7,33 düştü.

27 Aralık 2021 tarihinde 2,92 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) yükselen MATIC, o tarihten beri değerinin yüzde 70’den fazlasını kaybetti. Altcoin’de tüm zamanların en düşük seviyesi (ATL) ise 9 Mayıs 2019 tarihinde 0.003012 dolarla kaydedildi ve MATIC bu düşüşten bu yana değerini yüzde 26 bin 817 artırdı.

Yatırım Uyarısı

Öte yandan InvestAnswers sunucusu, MATIC için söylediklerinin herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığı konusunda yatırımcıları uyarırken, 0,60 doların altcoin için güçlü bir destek olduğunu belirtti. Ayrıca 0,65 ila 0,66 dolar aralığının altcoin için mükemmel bir giriş bölgesi olduğunun da altını çizdi.