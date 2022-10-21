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Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Pentoshi, yatırımcıları Cardano (ADA) ve büyük ilgi gören yeni bir altcoin projesi hakkında uyardı. Analist, ayrıca kripto para piyasasının görünüme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cardano ve Bu Altcoin’e Dikkat

Pentoshi olarak bilinen anonim kripto para analisti, 623 binden fazla Twitter takipçisine ADA‘nın yüzde 50 daha düşebileceği ve asla toparlanamayacağı konusunda uyardı. Analist, “ADA şimdi ışıkları söndürme seviyesini kaybediyor ve kripto paraların öldüklerinde gittikleri yere gidiyor. Bence bu arıza seviyesinden itibaren yüzde 50 oranında bir düşüş daha olabilir. Ve hiçbir şekilde onu seçmiyorum. Aralık-Ocak aylarında Solana ve Ethereum da dahil olmak üzere bunun gibi neredeyse birkaç altcoin için grafikler paylaştım.” dedi.

Gözünü genellikle “Solana katili” olarak anılan ve büyük ilgi göeren yeni altcoin projesi Aptos‘a (APT) çeviren Pentoshi, yatırımcıların yeni projeye yaklaşmaması gerektiğini belirterek projenin yerel varlığı APT’nin sürekli değer kaybettiği grafiğine dikkat çekti:

Şahsen Aptos’a yaklaşmayacağım. Sanırım 2 milyar dolar değer biçildi. Dışarıda çok daha iyi şeyler var. Bunun onlardan biri olduğunu sanmıyorum (şimdilik). Belki kısa vadede volatilite görülebilir. Ama bence grafik zaman içinde böyle bir şeyle sonuçlanacak. Zaman ve fiyat aksini kanıtlayalayana kadar kendi haline bırakalım.

Kripto Para Piyasasının Korkutan Görünümü

Pentoshi, genel olarak kripto para piyasası için ağırlık vererek düşüş beklemeye devam ettiği belirtiyor. Kripto para borsalarının kullanıcı kaybettiğini ve bunun da kripto para projelerine daha az para girmesine neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bu bilgiyle ne yapacaksanız yapın. Ama genel anlamda bu, düşüşleri satacağım ve aralığın en düşük seviyelerini bir kez daha ziyaret etmemiz durumunda muhtemelen düşüşleri tekrar satın almayacağım anlamına geliyor.

Kripto para analisti, birçok kripto paranın mevcut fiyatlarının iyi bir seviyede olduğunu söylese de bunların sürdürülebilir olmadığına ve fiyatın daha düşük seviyelere gerileyebileceğine inanıyor: