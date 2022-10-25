Tecrübeli kripto para analisti ve InvestAnswers'ın sunucu, Ethereum'un (ETH) en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen bir altcoin'in büyük bir çıkış yapmasını beklediğini söyledi.

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Tecrübeli kripto para analisti ve InvestAnswers’ın sunucu, Ethereum‘un (ETH) en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen bir altcoin’in büyük bir çıkış yapmasını beklediğini söyleyerek iddialı bir öngörüde bulundu.

Altcoin’in Büyük Çıkış Potansiyeli

InvestAnswers’ın anonim sunucusu 440 binden fazla YouTube abonesine, akıllı sözleşme platformu Solana ağının hızla benimsenmesinin SOL’u tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 259,65 dolara taşıyacak şekilde yakıt görevi görebileceğini söyledi.

Analist, “Solana’nın Ethereum’un piyasa değerinin 1/16’sından daha düşük bir değerde işlem gördüğünü, ancak Ethereum kadar yaygın bir şekilde benimsendiğini ve çok sayıda işlem yaptığını göz önünde bulundurduğumuzda, bunun çok yüksek bir değer olduğunu düşünüyorum ve çok yakın bir gelecekte ETH‘nin piyasa değerinin en az yüzde 20’sine ulaşacağına inanıyorum. Piyasa toparlandıkça, önce Bitcoin‘in (BTC), ardından Ethereum‘un toparlanacağına inanıyorum ve bunlar çıkışını yaptıklarında para koşanlardan henüz koşmamış olanlara akacak. Bu akışta başı Solana çekecek ve çok daha yüksek seviyeye çıkacak. Bu da yaklaşık yüzde 850 yükselmesi demek. Yani temelde Solana’ya yatırım yaparak Ethereum’a kıyasla sadece 3 kat daha fazla para kazanıyorsunuz, ancak bu daha riskli. İşte biz de bu noktadayız.” diyerek SOL’a dönük beklentisini ifade etti.

InvestAnswers’ın anonim sunucusu Solana’nın ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 260 doların üzerine çıkacağına inanıyor. Projenin mainnet (ana ağ) beta’dan çıkması, daha fazla ağ kesintisinin yaşanmaması, tüm sorunları çözülmesi ve benimsenmesinin devam etmesi halinde böyle bir çıkış olacağının da altını çiziyor. Analist, ayrıca yüksek rekabete dikkat çekerek “Ancak rekabet var. Ve Aptos (APT) gibi odadaki oksijeni emen yeni isimler var, ki geçen hafta Layer-1’lerdeki zayıflığın nedeninin bir parçasının sözde SOL katili Aptos olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Solana’da Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Solana ağının yerel varlığı SOL, son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,96 düşüşle 28,17 dolardan işlem görüyor. 10.1 milyar dolar piyasa değeri ile SOL, en büyük 9’uncu kripto para.