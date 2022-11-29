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  •   Tecrübeli Analist ABD’lilere Seslendi: DOGE ve 4 Altcoin 2023’te Durdurulamayacak!

Tecrübeli Analist ABD’lilere Seslendi: DOGE ve 4 Altcoin 2023’te Durdurulamayacak!

Bitcoin (BTC) uzun bir süredir yerinde sayarken, önde gelen bir analist 2023'te yeni zirvelere ulaşabilecek 5 altcoin projesini paylaştı. 
13:30
29 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) uzun bir süredir yerinde sayarken, önde gelen bir analist 2023’te yeni zirvelere ulaşabilecek 5 altcoin projesini paylaştı.

Ethereum ve DOT: Ekosistem, büyümeye Devam Ediyor!

Analit Andrew MacGill’in listesinde ilk sırada Ethereum (ETH) var. Analiste göre,  Ethereum’u en önemli yatırımcı tercihi yapan faktörlerin başında, artışının Bitcoin’den daha istikrarlı olmasıdır. Bitcoin, pandemi sırasında benzeri görülmemiş bir performans sergiledi, ancak bu arada, tıpkı diğer tüm kripto paralar gibi düştü. Ethereum ise toparlanmayı başardı. Ayrıca Merge güncellemesi ve sonrasında meydana gelen geliştirme faaliyetleri ekosistemi deflasyonist bir hale getirdi. Bu nedenle, ETH kurumsal yatırımcının da tercihi olmaya devam ediyor. Listedeki ikinic altcoin Polkadot (DOT). Polkadot, yatırım yapmak için en güvenli kripto paralardan biri olarak kabul ediliyor. Polkadot’da yeni projeler ve balina birikimi devam ederken, uzmanlar önümüzdeki boğa koşusunda DOT’un yeni zirvelere ulaşacağını iddia ediyor.

Analistin listesindeki üçüncü altcoin Dogecoin (DOGE). 2021’de haksız yere ‘shitcoin’ olarak adlandırılan Dogecoin, 2022’de en büyük memecoin haline geldi. Elon Musk sayesinde ABD’de Bitcoin’den sonra en çok bilinen kripto para olan DOGE, sürpriz ralliler yapmaya devam ediyor. Sonuç olarak, DOGE’un 2023’te ivme kazanması bekleniyor. Bu nedenle dipten almak iyi bir fırsat sunuyor. DOGE, Elon Musk’tan çok fazla destek aldı. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde DOGE’un Twitter’ın ödeme sistemine entegre edilmesini bekliyor.

BNB ve AVAX: Birçok Neden Var!

Analistin listesindeki dördüncü altcoin, Binance Coin (BNB). BNB, arkasındaki şirket ve borsa sayesinde güçlü temelleri olan bir altcoin. BNB, ayı piyasasında direnç göstermeyi başaran kripto paralardan biri olmayı başardı. Borsaların rezerv kanıtı uygulamasına geçtikten sonra, Binance’ın sektörde lider konumda olduğuna şahit oluyoruz. Bu nedenle BNB  muhtemelen 2023’te de değer kazanmaya devam edecek. Mevcut ortamda birçok altcoin büyük oranda çöktü ancak BNB’nin inşa ettiği ekosistem bir token’da çok daha fazlası ve dengeleyici bir faktör görevi görür.

Analistin listesindeki son altcoin Avalanche (AVAX). Uzmanlara göre, AVAX  2023’te yeni rekor seviyeelre çıkması muhtemel başka bir kripto para birimi. AVAX Ethereum’un rakibi olarak, çok güçlü bir ekosisteme sahip. Üzerinde bulunduğu platform, şu anda saniyede yaklaşık 6.500 işlemi desteklemektedir. Yatırımcı sayısını her geçen gün artıran altcoin, sektörde birçok çarpıcı projeye ve ortaklığa imza attı.

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