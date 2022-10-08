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  •   Tartışmalı Altcoin’de Beklenen Yükseliş Dudak Uçuklatıyor: Yüzde 570!

Tartışmalı Altcoin’de Beklenen Yükseliş Dudak Uçuklatıyor: Yüzde 570!

2022 yılına damgasını vuran altcoin’de CoinMarketCap'in fiyat tahminleri özelliğine göre, kripto para topluluğu %570 artış bekliyor!
16:00
8 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu yıla damgasını vuran olaylardan birinin Terra çöküşü olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz. Terra’nın stablecoin’inin dolar sabitini kaybetmesinden sonra yaşanan “çöküş” sonrasında proje bu durumu telafi etmek için çeşitli yollara başvurdu. Bu yollardan biri yeni bir kripto para biriminin piyasaya sürülmesiydi ve bu coin LUNA olarak adlandırıldı ve orijinal kripto para birimi Terra Classic (LUNC) oldu.

LUNC Fiyat Tahminler

Kripto para topluluğunun bir kısmının görüşlerine bakıldığında LUNC fiyatı yıl sonuna kadar yani yaklaşık iki buçuk ay içerisinde %570’in üzerinde artış yaşayabilir. Bu beklenti ise LUNC yakımlarına ve işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası konumunda bulunan Binance’in yakımı desteklemesine dayandırılıyor.

CoinMarketCap’in fiyat tahminleri özelliğine göre, kripto para birimi topluluğu, LUNC fiyatının yıl sonuna kadar 0,001978 dolara ulaşmasını bekliyor. LUNC yazının kaleme alındığı sırada 0,00029 dolardan işlem görüyor ve tahminlerin doğru çıkması halinde kripto para biriminin %570 üzerinde artış yaşayacağı ifade edilebilir. Buna ek olarak bazı yatırımcılar da Ekim ayında LUNC’nin %400 artış yaşayacağını ve 0,0014 dolara ulaşacağını düşünüyor.

Yatırımcılar Dikkat!

Analistler LUNC ile ilgili kripto para topluluğu tahminlerinin hiçbir zaman gerçekleşmeme ihtimali olduğunun özellikle altını çiziyor ve hatta bazı uzman isimler kripto para birimini artık bir “meme token” olarak nitelendiriliyor. Bunun yanınca CMC verilerine göre LUNC ile ilgili yapılan tahminlerin geçen ay sadece %0,72’si doğruluğa sahipti.

Ayrıca bu noktada LUNC arzının da göz önüne alınması gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan vahim olaydan sonra kripto paranın arzı 340 milyon token’dan 6,9 trilyona fırladı. Zaten proje ekibi ve LUNC yatırımcıları da bu sebeple yakımları ciddi bir şekilde destekliyor.

Bunlara ek olarak tartışmalı kripto para biriminin tüm zamanların en yüksek seviyesinin 119,8 dolar olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Yatırımcılar ise analistlerin ve uzman isimlerin uyarılarına kulak vererek ve mutlaka uzun bir araştırma sürecinden sonra işlem yapmalı.

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