2022’nin sonuna yaklaşırken, Bitcoin (BTC) çoğunlukla aşağı yönde fiyat hareketlerinin hakim olduğu çalkantılı bir yılın geride bırakmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte, Bitcoin fiyatının konsolide olmasına rağmen en büyük kripto paranın fiyat hareketi yeni zirvelere ulaşmak için temel oluşturabilecek tarihi bir model yörüngesiyle uyumlu bir şekilde hareket ediyor gibi görünüyor. Bu doğrultuda TradingView’den saygın bir kripto para analisti olan Vince Prince, Bitcoin’in son üç Noel’de ortaya çıkan ve mükemmel bir şekilde çalışma eğilimi gösteren ‘Mutlu Noel Döngüsü’nü 2022’de bir kez daha başlattığına dikkat çekti.

Geçmişte Her Zaman Mükemmel Çalıştı

Vince’in analizine göre Bitcoin, döngü kapsamında Noel dönemini her zaman yeni zirvelerle tamamladı. Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında BTC‘nin her Noel arifesinde veya birkaç gün öncesinde yeni tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) kaydettiği görülüyor. Bitcoin’in mevcut fiyatının yılın en düşük seviyeleri arasında yer almasıyla birlikte kripto para analisti döngüye bağlı olarak en büyük kripto paranın her zaman ayı piyasasını sonlandıran ve yeni bir Noel döngüsü başlatan yeni dipler oluşturduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Burada döngünün altında yatan durumla ilgili önemli olan şey, geçmişte her zaman mükemmel bir şekilde çalışmış olması. Bu, Bitcoin’in aynı döngüyle yeniden ortaya çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor.

Gerçekten de, eğer döngü yeniden çalışacak olursa Bitcoin, 2026 yılının Noel’ine kadar muhtemelen 1.8 milyon dolar seviyelerine kadar yükselecek. Fiyatın hedef seviyeye ulaşılması halinde BTC, bu yazının hazırlandığı sıradaki fiyatına kıyasla yaklaşık yüzde 10 bin 614’lük bir yükseliş yapmış olacak.

Bitcoin Yatırımcıları Noel Günü’nde Aylık Bazda ATH Yaptı

Bitcoin fiyatı düşük seyretmeye devam etse de yatırımcılar en büyük kripto parayı biriktirmeye devam ediyor. Özellikle, 25 Aralık itibariyle Bitcoin tutan cüzdanların sayısı 43.764.748 ile aylık bazda en yüksek değeri gördü. Bitcoin‘in en düşük aylık BTC tutan adres sayısı 11 Aralık’ta 43.497.484 olarak kaydedildi.